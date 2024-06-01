XCMG сохранила 3-ю позицию в списке производителей AccessM20 за счет роста 41,9% в 2023 г.

Компания XCMG Machinery (SHE:000425, «XCMG») прочно удерживается в мировой тройке лидеров рейтинга AccessM20 — списка крупнейших мировых производителей оборудования для доступа по объему выручки за 2023 год. XCMG продолжает лидировать в отрасли производства мобильных рабочих платформ (MEWP) в Азии благодаря своему комплексному, интегрированному набору решений и постоянно расширяет ассортимент продукции, используя более шести десятилетий опыта в области технологий изготовления подъемных стрел.

XGR08, one of the signature MEWP models launched by XCMG.

В 2023 году компания XCMG получила выручку около 1,502 млрд долларов США, что на 41,9 % больше, чем в 2022 году, благодаря глобальным продажам самоходных, грузовых и подъемных моделей. В настоящее время эта продукция экспортируется в более чем 60 стран и регионов. Примечательно, что телескопический подъемник XGS70K, поставляемый в Европу, в настоящее время является самой высокой рабочей платформой в Европе.

Предлагая ассортимент из более чем 100 моделей, XCMG добилась значительных успехов на рынке подъемных платформ, предлагая ножничные подъемники (4 – 32 м), подъемники с шарнирной стрелой (12 – 48 м) и телескопические подъемники (16 – 70 м). Кроме того, компания XCMG решилась выйти на рынок специализированных машин, включая гусеничные и паукообразные подъемники, модели для конкретных верфей и стеклянные вакуумные подъемники.

Удовлетворяя потребность в универсальности, вертикальные мачтовые подъемники XCMG (8 – 12 м) отличаются вертикальным и горизонтальным перемещением, идеально подходя для ограниченных пространств. Ассортимент телескопических манипуляторов компании, предлагаемых в сельскохозяйственном исполнении, общего назначения, для тяжелых условий работы и в поворотном исполнении с двигателем внутреннего сгорания или электрические опциями, включает 21 модель. Эти погрузчики обеспечивают высоту подъема от 6 до 25 метров при грузоподъемности от 2,5 до 23 тонн и славятся безопасностью, эффективностью, адаптируемостью и простотой обслуживания.

В Китае и Мексике компания XCMG MEWP запустила четыре передовых интеллектуальных завода, оснащенных всем необходимым автоматизированным производственным оборудованием и имеющих тщательно продуманные технологические потоки. Компания установила комплексную трехуровневую систему тестирования и проверки компонентов, подсистем и целых машин.

Благодаря интеллектуальным и цифровым усовершенствованиям компания XCMG возглавила отрасль с ее возможностями интеллектуального производства с полным циклом процессов, имея впечатляющий уровень автоматизации 72 %. Данная инициатива позволила значительно повысить качество продукции, при этом среднее время работы без сбоев превысило 1200 часов.