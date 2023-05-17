Xinhua Silk Road: Город Лункоу способствует производству судового инженерого оборудования

Недавно вторая морская мобильная самоустанавливающаяся устьевая нефтяная платформа Китая отправилась со строительной базы CIMC Raffles Longkou в городе Лункоу провинции Шаньдун на востоке Китая в залив Бейбу.

Строительная база CIMC Raffles Longkou, один из лидеров в сфере производства судового инженерного оборудования в Лункоу, активно продвигает своих двухтопливных автомобильных перевозчиков на мировом рынке, выиграв сделку с 15 автоперевозчиками у своих европейских и американских клиентов.

Благодаря своему раннему старту, прочному фундаменту и масштабам деятельности, отрасль производства судового инженерного оборудования является мощным двигателем развития экономики в Лункоу. В первом квартале текущего года совокупная производственная стоимость судового инженерного оборудования составила 6,535 млрд юаней (около 943,6 млн долларов США), что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Целью города является создание уникальной, динамичной и конкурентоспособной системы промышленной цепочки производства судового инженерного оборудования, основными участниками которой станут шесть предприятий, выходящих за установленные масштабы, пять производителей нефтепроводов и алюминиевых пластин, а также нескольких вспомогательных компаний.

Кроме того, Лункоу ищет партнеров и инвесторов для содействия скоординированному развитию отрасли. Город подписал контракт с CSSC Investment и Development Co., Ltd. на создание в городе регионального центра расчетов и промышленной трансформации. Город также планирует представить дополнительные проекты China State Shipbuilding Corporation Limited для строительства своей инкубационной базы в Шаньдуне.