Xinhua Silk Road: Китай за сохранение, наследование и распространение культуры реки Янцзы

Общество
16 ноября 2023

Китайские города в бассейне реки Янцзы, самого длинного водного пути Китая, в том числе Нанкин, Чунцин и Ухань, стремятся не упустить возможности культурного развития реки Янцзы и в последние годы активно способствуют сохранению, наследованию и распространению культуры реки Янцзы.

Являясь одной из колыбелей китайской цивилизации, город Нанкин, столица восточной провинции Китая Цзянсу, занимает уникальное положение ключевого района для защиты, наследования и распространения культуры реки Янцзы.

9 ноября в Нанкине прошел симпозиум в поддержку культурного развития реки Янцзы.

На этом симпозиуме были представлены Отчет по уровню культурного развития городов в бассейне китайской реки Янцзы в 2023 году и синяя книга культурного развития реки Янцзы за период с 2022 по 2023 год.

Было установлено, что города Чунцин, Ухань, Наньчан и Цзюцзян также ускоренно боролись за место в сохранении, передаче и продвижении культуры реки Янцзы, сосредоточившись на сохранении культурных ценностей и наследия, восстановлении окружающей среды и построении цивилизации.

Для продвижения интеграции и симбиоза гуманизма и экономики расположенные в бассейне реки Янцзы провинции и города принимают многочисленные меры для непрерывной трансформации экологичных ресурсов в экономическое процветание при одновременной защите окружающей среды.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Guide Sensmart представила новые термографические устройства на ELEX SHOW SURREY 2023

Общество

Город Цзыбо реализует выгоду от инициативы «Один пояс, один путь»

Общество

Эксперт: «Бизнесу будет тяжело, если на него обрушится вся тяжесть новых высоких штрафов за рекламу»

Общество

Yadea представила KEMPER — мощный электрический мотоцикл — на выставке EICMA 2023