Xinhua Silk Road: на востоке Китая Лункоу создает демо-зону для ускорения возрождения села

Лункоу, городской уезд провинции Шандунь на востоке Китая, исследует возможность создать демонстрационную зону провинциального уровня для дополнительного стимулирования возрождения села.

Демонстрационная зона возрождения села в районе Хуаншангуань уезда, для которой характерны живописные поля и сельхозугодья и комфортная жизнь местных жителей, является ярким примером развития уездом демонстрационной зоны для возрождения жизни в сельской местности.

Благодаря профессиональным сельскохозяйственным кооперативам, осваивающими экологичное фермерство, различные органические овощи и фрукты привлекают горожан из прилегающих районов, и они приезжают в демонстрационную зону на выходных и в праздники, принося фермерам дополнительный доход.

Применяя режим возрождения отрасли с характерным сотрудничеством ведущих предприятий, кооперативов и семейных сельских хозяйств демонстрационной зоны, город-уезд Лункоу запустил интегрированную программу, включая организацию пастбищ, разведение коров, исследования в сфере животноводства, переработку говядины и молока и рекреационное фермерство, для повышения уровня занятости и доходов сельских жителей в прилегающих районах.

Таким образом уезд активно развивал в демонстрационной зоне района Хуаншангуань высокоэффективное экологичное животноводство, изменяющую пространство организацию лугов для выпаса животных и научно-технический парк для экологичного фермерства Маоюань с целью лучшего оживления сельской экономики.

Кроме этого, город-уезд Лункоу дополнительно использовал для развития местной экономики потенциал сельского туризма в демонстрационной зоне. Город-уезд сделал развитие особого сельского туризма основой для стимулирования сельского туризма и реализовал в различных деревнях района Хуаншангуань особые программы туризма.

Тщательно изучив четыре типа традиционных культурных ресурсов, например историю древней почтовой станции, фермерство и почитание родителей, в деревнях демонстрационной зоны района Хуаншангуань было разработано восемнадцать живописных участков.

Вместе с защитой традиционных деревень и условий жизни людей, город-уезд Лункоу создал прочную основу для развития сельского туризма по всей демонстрационной зоне, что ускорит возрождение села.