Xinhua Silk Road: на востоке Китая Лункоу создает демо-зону для ускорения возрождения села

Мир
23 октября 2023

Лункоу, городской уезд провинции Шандунь на востоке Китая, исследует возможность создать демонстрационную зону провинциального уровня для дополнительного стимулирования возрождения села.

Демонстрационная зона возрождения села в районе Хуаншангуань уезда, для которой характерны живописные поля и сельхозугодья и комфортная жизнь местных жителей, является ярким примером развития уездом демонстрационной зоны для возрождения жизни в сельской местности.

Благодаря профессиональным сельскохозяйственным кооперативам, осваивающими экологичное фермерство, различные органические овощи и фрукты привлекают горожан из прилегающих районов, и они приезжают в демонстрационную зону на выходных и в праздники, принося фермерам дополнительный доход.

Применяя режим возрождения отрасли с характерным сотрудничеством ведущих предприятий, кооперативов и семейных сельских хозяйств демонстрационной зоны, город-уезд Лункоу запустил интегрированную программу, включая организацию пастбищ, разведение коров, исследования в сфере животноводства, переработку говядины и молока и рекреационное фермерство, для повышения уровня занятости и доходов сельских жителей в прилегающих районах.

Таким образом уезд активно развивал в демонстрационной зоне района Хуаншангуань высокоэффективное экологичное животноводство, изменяющую пространство организацию лугов для выпаса животных и научно-технический парк для экологичного фермерства Маоюань с целью лучшего оживления сельской экономики.

Кроме этого, город-уезд Лункоу дополнительно использовал для развития местной экономики потенциал сельского туризма в демонстрационной зоне. Город-уезд сделал развитие особого сельского туризма основой для стимулирования сельского туризма и реализовал в различных деревнях района Хуаншангуань особые программы туризма. 

Тщательно изучив четыре типа традиционных культурных ресурсов, например историю древней почтовой станции, фермерство и почитание родителей, в деревнях демонстрационной зоны района Хуаншангуань было разработано восемнадцать живописных участков.

Вместе с защитой традиционных деревень и условий жизни людей, город-уезд Лункоу создал прочную основу для развития сельского туризма по всей демонстрационной зоне, что ускорит возрождение села.

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