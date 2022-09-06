Xinhua Silk Road: в Европу прибыла первая партия новых электромобилей компании SAIC Motor

В порт Зебрюгге (Бельгия) прибыла первая партия новых полностью электрических автомобилей компании MG Motor марки Mulan, продающихся за рубежом под брендом MG4 ELECTRIC.

В июне компания MG, являющаяся одним из брендов лидера китайского автопрома компании SAIC Motor Corporation Limited, официально выпустила автомобиль MG MULAN, названный в честь известной героини народного фольклора, на китайский рынок.

В июле компания Shanghai Hairong Terminal выпустила более 1000 автомобилей, выход которых на рынки Китая и почти 20 европейских стран запланирован на 13 сентября. В 2023 году компания MG также планирует выпустить эту модель на рынки других странах и регионов, включая Австралию, Новую Зеландию, Ближний Восток и Южную Америку, охватив в общей сложности более 80 стран мира.

Согласно компании MG, эта полностью электрическая модель оснащена новым суперэлектрическим приводом и аккумулятором Magic Cube собственной разработки компании SAIC Motor и находится на высочайшем мировом уровне с точки зрения дизайна, безопасности, экологичности и качества.

По статистике Китайской ассоциации автопроизводителей компания MG уже три года подряд является чемпионом Китая по продажам одного бренда за рубежом. Совокупный объем зарубежных продаж компании превысил 1 миллион автомобилей.

С января по июнь 2022 года компания MG продала более 45 тысяч автомобилей в Европе, войдя в десятку ведущих брендов полностью электрических автомобилей в Швеции, Норвегии и других странах.

В 2022 году компания SAIC расширила свое присутствие на европейском рынке новых энергоносителей, выпустив на него несколько моделей электромобилей, и планирует построить в Европе 800 отделений своей службы сбыта. Согласно компании SAIC, Европа станет первым рынком, на котором она достигнет своей цели по продаже более 100 тысяч автомобилей за рубежом к 2022 году.

В этом году компания SAIC планирует продать за рубежом более 800 тысяч автомобилей, что ускорит выход китайского интеллектуального производства на зарубежные рынки.