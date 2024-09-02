Xinhua Silk Road: в Казахстане стартует программа культурного обмена Китай-Казахстан

В столице Казахстана Астане стартовала программа культурного обмена между Китаем и Казахстаном (Ляньюньган).

Мероприятие на тему «Строим Шелковый путь вместе и побеждаем в будущем» собрало деятелей культуры, дипломатов и ученых из Китая и Казахстана, а также представителей казахстанской молодежи и культурно-туристических предприятий.

Кроме того, на мероприятии была запущена программа медиа-интервью. Команда журналистов и редакторов основных СМИ Ляньюньгана отправится в Алма-Ату, Актау, Ташкент, Самарканд и другие города Центральной Азии, чтобы осветить яркие истории Ляньюньгана и стран «Пояса и пути», работающих вместе для достижения взаимовыгодных результатов.

Китай и Казахстан создали китайско-казахстанскую базу логистического сотрудничества (Ляньюньган) в мае 2014 года, что делает ее первым проектом организации, запущенным в рамках инициативы «Пояс и путь».

С тех пор сотрудничество между Ляньюньганом и Казахстаном в различных областях, включая культуру, образование и медицинское обслуживание, стало более частым, а связь стала более тесной. В прошлом году Ляньюньган инициировал отношения городов-побратимов с городом Актау в Казахстане.