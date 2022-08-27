Xinhua Silk Road: В порту Лункоу в Восточном Китае разгрузили контейнеры-цистерны с СПГ

В порту Лункоу города Яньтай провинции Шаньдун на востоке Китая на днях разгрузили крупное грузовое судно, впервые доставившее контейнеры-цистерны со сжиженным природным газом (СПГ) по маршруту импорта СПГ Лункоу-Малайзия.

Судно под названием Tiger Buntulu длиной 192 метра и шириной 37,6 метров вмещает до 700 контейнеров-цистерн с СПГ, содержащих в общей сложности около 15 тысяч тонн СПГ.

Таможенная служба порта Лункоу приняла меры по координации между всеми сторонами для обеспечения беспрепятственной разгрузки судна. Благодаря многочисленным мерам поддержки и индивидуальным решениям по управлению процессом 402 контейнера-цистерны с СПГ были успешно выгружены с судна в течение 20 часов.

Порт Лункоу, расположенный в центральной части экономической зоны Бохайского кольца, использует свои географические преимущества для реализации модели импорта контейнеров-цистерн с СПГ с фиксированным маршрутом и расписанием. С начала этого года таможня порта Лункоу приняла восемь партий импортных контейнеров-цистерн с СПГ общим объемом 1327 контейнерных единиц.

По сравнению с традиционными методами перевозки СПГ, контейнеры-цистерны с СПГ отличаются низкой стоимостью, широкими возможностями применения, безопасностью, устойчивостью и другими преимуществами.