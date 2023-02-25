XJTLU провел крупнейшую с начала пандемии встречу иностранных студентов

После трех лет онлайн-обучения, виртуального общения и согласования часовых поясов, иностранные студенты Сиань Цзяотун-Ливерпульского университета (XJTLU) впервые с момента открытия границ Китая собрались на кампусе.

22 февраля XJTLU приветствовал более 260 иностранных студентов со всего мира на ознакомительном мероприятии. Студенты смогли встретиться лично, ознакомиться с кампусом и начать пользоваться преимуществами своего пребывания в качестве иностранных студентов в Китае. Для многих это первое посещение кампуса.

Фенела Ария Клареста (Fenela Ariya Claresta) учится на втором курсе бакалавриата по компьютерным наукам и технологиям, но закончила первый год обучения онлайн.

Она сказала: «Я приехала около недели назад, и с тех пор исследую Сучжоу. Не могу дождаться лекций на территории университета, так как дома слишком много отвлекающих факторов, и трудно сосредоточиться во время онлайн-занятий.

Также намного проще и комфортнее общаться с другими студентами, когда мы все здесь. Приятно оказаться на кампусе и наконец со всеми встретиться. Не могу дождаться, чтобы познакомиться со всеми должным образом и адаптироваться к жизни в Китае».

Лекции в университете начнутся на этой неделе. Для многих это будет долгожданным возвращением к очному обучению.

Мишель Лайонард (Michelle Lionard), студентка четвертого курса бакалавриата по финансовой математике, также из Индонезии, говорит: «Возникают странные ощущения, когда после почти трех лет отсутствия ты сюда возвращаешься и снова начинаешь привыкать к этому образу жизни. Большинство моих друзей, которые начинали учебу в то же время, что и я, решили найти работу, а я начала думать, что никогда не смогу вернуться. Я очень рада, что наконец-то приехала».

Канхён Ким(Kanghyun Kim) и Сындже Ли (Seungje Lee), оба из Южной Кореи и являются студентами второго курса бакалавриата по телевизионному производству, также отсутствовали на кампусе с первого семестра своей программы. Во время пандемии они оба вернулись в Южную Корею для прохождения военной службы и приехали назад в Сучжоу в этом месяце.

Ким говорит: «Приятно вернуться в эту обстановку, вновь жить в Сучжоу, знакомиться с новыми людьми и встречаться со старыми друзьями. Здорово, что нам проводят лекции на английском языке, и в то же время у нас есть возможность практиковать китайский».

Ли добавляет: «Я очень рад, что вновь вернулся на кампус и что занятия больше не будут онлайн. Это похоже на возвращение в мой второй родной город».