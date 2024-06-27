Yaber представила портативный проектор для развлечений на воздухе T2/T2 Plus

Компания Yaber, новатор в области производства развлекательных проекторов, объявила о выпуске проектора T2/T2 Plus. Этот инновационный портативный проектор с питанием от батарей имеет собственное разрешение 1080P и превосходное качество звука, достигнутое благодаря тесному партнерству с компанией JBL. Серия проекторов T2 со встроенными аккумуляторными батареями подходит для киномарафонов, кемпингов и собраний на свежем воздухе.

Yaber Projector T2

Серия проекторов T2/T2 Plus обладает яркостью 450 люменов ANSI и собственным разрешением 1080P, что обеспечивает четкие и детальные изображения. Интеллектуальные технологии автокоррекции обеспечивают целостную работу без ручной регулировки. Кроме того, оснащенные двойными динамиками JBL с поддержкой Dolby Audio проекторы T2/T2 Plus обеспечивают сбалансированный и объемный звук.

Серия T2 поддерживает до 2,5 часов воспроизведения видео или 18 часов воспроизведения музыки по соединению Bluetooth. Проектор включает в себя функциональную ручку для удобства переноски и устойчивости в качестве подставки. Она позволяет наклонять проектор на 15° для расширения диапазона проецирования. Проектор T2 Plus поставляется с ключом Google TV и пультом дистанционного управления с поддержкой помощника Google Ассистент для доступа к более чем 7000 приложений. Модель T2 — это эксклюзивное онлайн-предложение с возможностью дополнительной покупки ключа.

Модель Yaber T2/T2 Plus выходит на рынок США после чего станет доступна по всему миру. Цены на модель Yaber T2 начинаются с 299 долларов США, а на модель Yaber T2 Plus — с 349 долларов США.