«Яков и Партнеры»: К 2030 г. внутренний спрос на сталь в России может вырасти на 1,2–2,7 млн тонн

Компания «Яков и Партнеры» опубликовала исследование «Перспективы коммерциализации российской стали: развитие внутреннего потребления и поиск новых рынков сбыта». По мнению экспертов, в 2021-2023 гг. отечественная сталелитейная отрасль сумела компенсировать выпавшие объемы экспорта продукции за счет сокращения импорта и увеличения потребления на внутреннем рынке.

Усилением позиций металлоемких секторов экономики, в том числе машиностроения, специалисты считают одним из основных драйверов роста индустрии.

Эксперты отмечают, что компании сталелитейной отрасли должны пойти по пути переосмысления собственных стратегий, сконцентрировавшись на поиске новых источников роста. Это обусловлено стагнацией спроса и снижением рентабельности коммерциализации объектов. По словам директора компании «Яков и Партнеры» Егора Беспятова, повышению рентабельности коммерциализации и стабильности денежных потоков поспособствуют инвестиционные вложения в формирование рынков сбыта стали за счет развития в группе компаний как предприятий первых переделов, так и конечных потребителей.