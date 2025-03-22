Яндекс Маркет представил информацию о том, какие летние шины предпочитают автомобилисты

По итогам пользовательского рейтинга на платформе Яндекс Маркет, шины Viatti Strada 2, выпускаемые на производственных мощностях Шинного комплекса KAMA TYRES, вошли в десятку наиболее популярных летних моделей сезона 2025. Результаты рейтинга сформированы на основе оценок и отзывов пользователей, что позволяет говорить о высокой заинтересованности потребителей в данной модели.

Viatti Strada 2 представляет собой обновленную линейку летних шин, разработанную с учетом особенностей эксплуатации на российских дорогах. Особенностью этой модели является использование в составе резиновой смеси так называемого «зеленого» каучука СКИ-3, производимого с применением переработанных материалов. Такой подход позволяет снизить нагрузку на окружающую среду, а также сократить потребление первичных ресурсов. Также отмечается, что сниженный коэффициент сопротивления качению у модели способствует экономии топлива. Это свойство становится особенно актуальным в условиях роста интереса к энергоэффективным решениям со стороны автомобилистов.

По словам исполнительного директора Торгового дома «Кама» Тимура Шарипова, развитие экологически ориентированных технологий остаётся одним из приоритетов компании. «Использование эко-материалов и технологических решений позволяет не только повысить эффективность эксплуатации шин, но и снижать их воздействие на окружающую среду», — отметил он.

Результаты исследования на Яндекс Маркете демонстрируют устойчивый интерес потребителей к шинам, сочетающим в себе технологичность, надёжность и экологичность.

Источник: исследование Яндекс Маркета