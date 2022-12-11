Яньтай строит национальный портовый логистический узел

Недавно Яньтай занял третье место в рейтинге по строительству национальных логистических хабов 2022 года, завоевав новый титул.

Яньтай — первый город в провинции Шаньдун, обслуживающий все маршруты грузовых поездов Китай-Европа (Центральная Азия), включая европейский маршрут, российский маршрут, белорусский маршрут, среднеазиатский маршрут и юго-восточный маршрут. По данным Информационного управления Народного правительства города Яньтай, грузопропускная способность порта Яньтай занимает 8-е место среди морских портов Китая.

Что касается планировки, национальный логистический узел в порту Яньтая делится на два крупных участка и 19 функциональных зон. Он может осуществлять интеграцию ресурсов и сотрудничество через всеобъемлющую платформу логистической информации и систему приемки и отправки. Яньтайский логистический узел должен стать международным логистическим центром на базе Бохайского экономического района, выходящим в Северо-Восточную Азию, центром смешанных сухопутно-морских перевозок в бассейне Желтой реки, центром хранения, передачи и дистрибуции важных стратегических материалов, таких как энергия и руда, в северном Китае, центром перевозок «с колес на колеса» и перевалочной базой коммерческого транспорта в Северо-Восточной Азии.

Что касается основных функций, он будет работать с такими грузами как руда, сырая нефть, СПГ, уголь, зерно, грузовыми автомобилями и контейнерами, активно расширяя обработку насыпных грузов, смешанную обработку, трансграничную электронную коммерцию, «холодную» логистику, интеграцию логистических цепочек и финансы логистических цепочек, укрепляя и совершенствуя глобальные логистические цепочки поставок, включая китайско-африканскую цепочку поставки бокситов, и интегрированное использование нефти, газа и энергетики.

В будущем Яньтай воспользуется преимуществами наличия национального логистического узла и будет уделять приоритетное внимание развитию таких направлений, как сырая нефть, бокситы, СПГ, коммерческие транспортные средства, китайско-африканское лайнерное сообщение, контейнерный «трансграничный экспресс» между Китаем и Южной Кореей, ветроэнергетическое оборудование и древесина, таким образом, открываются новые перспективы для развития морской экономики Яньтая и более высокого уровня открытости.