Яркое событие начала лета: JETRUSH Extreme Fest 2024 в Москве

Среди бурлящей жизни столицы совсем скоро можно будет увидеть симбиоз активного отдыха и ритмов современной музыки. Лето в Москве начинается с крупнейшего события – JETRUSH Extreme Fest 2024. 11 и 12 июня пространство «Красный Октябрь» превратится в эпицентр притяжения для всех, кто любит экстрим.

Впервые финал чемпионата России по BMX-фристайлу пройдёт на рампе, установленной на Москве-реке. Гости фестиваля станут свидетелями мастерства райдеров на фоне сердца столицы. Эмоции обещают быть яркими: лучшие райдеры на Jet Ski и флайборде покажут, как можно нарушать законы физики: они взлетят на высоту, сопоставимую с семиэтажным домом

Борьба за трофеи JETRUSH Extreme Fest начнётся 12 июня в полдень и продолжится до заката. Сначала своё мастерство продемонстрируют молодые таланты, а затем – опытные райдеры.

На JETRUSH Extreme Fest 2024 прозвучат голоса известных хип-хоп исполнителей и новых звёзд. Среди них – LEVANDOWSKIY & SCHE, HELLA HILLZ, ХАСКИ и ЭРИКА ЛУНДМОЕН. Диджеи превратят каждый момент в праздник, а Василий Вакуленко 11 июня выйдет на сцену со своим новым проектом Gorilla Zippo.

Музыкальный дуэт The Dawless своим музыкальным перфомансом меняет представление о музыке, создавая атмосферу, в которой каждый аккорд и бит насыщены глубоким смыслом.

JETRUSH Extreme Fest 2024 – это не просто фестиваль, это праздник экстрима, музыки и жизни с современной музыкой, захватывающими трюками и яркими эмоциями.