YPO избрала Рафи Демирджяна на пост председателя на 2022–2023 гг.

Организация YPO, глобальное сообщество руководителей высшего звена, насчитывающее более 30 тысяч топ-менеджеров из 142 стран, объявила о назначении Рафи Демирджяна на самую высокопоставленную выборную должность в YPO, пост председателя совета директоров.

Демирджян, срок полномочий которого начинается 1 июля 2022 года, стал 70-м членом YPO на этом посту, сменив на нем Анастасиоса (Тассоса) Эконому.

Демирджян, член YPO Lebanon, является исполнительным председателем семейного консорциума Demirjian Global, специализирующегося на торговле на различных рынках капитала, долгосрочных инвестициях, недвижимости и альтернативных активах.

«Я горжусь тем, что мои коллеги избрали меня на пост председателя, — заявил Демирджян. — Эта организация оказала влияние на все стороны моей жизни, и мне с нетерпением хочется начать работать вместе с советом директоров YPO, нашим выдающимся сообществом волонтеров из числа членов организации и нашей целеустремленной командой руководителей с тем, чтобы и дальше обеспечивать наше глобальное сообщество лидеров исключительным опытом».

Демирджян продолжает дело, начатое основателем и первым президентом YPO Рэем Хикоком (Ray Hickok), который установил стандарты для однорангового лидерства.

«YPO — это глобальное сообщество законодателей перемен, и Рафи воплощает в себе этот дух, — отметил Эконому. — Я знаю, что благодаря своим лидерским качествам и увлеченности он окажет огромное влияние на всю организацию. Я с нетерпением жду возможности работать вместе с ним над обеспечением максимальной ценности для наших коллег по всему миру».

Демирджян присоединился к YPO в 2003 году в возрасте 27 лет и является активным членом на уровне подразделения, региона и на глобальном уровне.

В период своего пребывания на посту председателя Демирджян будет руководить процессом переосмысления YPO EDGE, флагманского мероприятия организации, проводимого после связанного с пандемией перерыва, и превратит его в главное глобальное мероприятие по обучению руководителей высшего звена. В этом уникальном мероприятии, в котором примут участие 3000 руководителей высшего звена со всего мира, в течение трех насыщенных дней будут рассмотрены насущные и важные вопросы для лидеров бизнеса на сегодняшний момент и будущую перспективу.

Кроме того, Демирджян продолжит развивать и создавать уникальные и эксклюзивные возможности для взаимного обучения и интеллектуального лидерства в сообществе YPO, чтобы помогать лидерам на всех этапах их профессионального и личного пути.

В дополнение к своей работе в YPO и поддержке миссии организации, заключающейся в оказании влияния, среди прочего, на бизнес и сообщества, Демирджян посвящает свое время расширению прав и возможностей молодежи и борьбе с нищетой, работая в руководстве ряда НПО в Ливане.