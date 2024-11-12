Юлия Ивлиева запустила инновационный проект «Метод. Бизнес»: как энергетика и психология помогают в развитии компании

Предприниматель, меценат, эксперт в психологии и блогер Юлия Ивлиева вновь удивляет рынок — на этот раз она представила проект, который буквально переворачивает привычные подходы к бизнес-консультированию. Ее новый продукт «Метод. Бизнес» подсвечивает проблемы компании, позволяя взглянуть на нее как на живой организм, управляемый законами мироздания и энергетическими порядками. Почему же этот проект вызывает большой интерес у владельцев бизнеса и топ-менеджеров?

Бизнес как живое существо: цель и задачи проекта

Основная цель «Метод. Бизнес» — научить предпринимателей осознавать, что бизнес — это не просто финансовые и операционные процессы, а живая система, подчиняющаяся законам мироздания. Как утверждает Юлия Ивлиева, в бизнесе, как и в жизни, все взаимосвязано: намерения собственника, энергетика компании, взаимодействие с клиентами и сотрудниками — все это влияет на общий успех.

«Я разбираю бизнесы через их собственников, их истории, их энергию. Моя задача при работе со слушателями курса — выявить скрытые искажения, которые блокируют рост компании, и помочь их исправить», — рассказывает Юлия.

Участники программы: от руководителей компаний до психологов и владельцев цветочных магазинов

Программа «Метод. Бизнес» подходит не только владельцам крупных корпораций или предпринимателям, но и тем, кто интересуется работой бизнеса изнутри: фрилансерам, топ-менеджерам или просто наёмным сотрудникам.

В рамках курса «Метод. Бизнес» Юлия проводит групповые онлайн-мастермайнды. Такой формат работы наглядно показывает разнообразие бизнес-сфер, из которых приходят участники. В майстермайндах уже успели поучаствовать коучи, психологи, производители, владельцы цифровых выставочных центров.

Этот список подтверждает, что метод Юлии Ивлиевой универсален, и каждый участник может применить знания на практике, вне зависимости от рода деятельности.

Энергетика как ключ к успешному бизнесу

Что же делает проект Юлии Ивлиевой таким необычным? Прежде всего, это новый взгляд на бизнес как на энергетическую систему.

Многие эксперты, разбирая работу бизнеса, фокусируются только на поиске ошибок в управлении или стратегии. Юлия же, помимо этого, исследует глубинные энергетические структуры бизнеса и находит, где и почему происходят сбои.

«Все привыкли анализировать бизнесы с точки зрения неправильных действий или неудачных решений. Но я учу смотреть глубже — на энергетический уровень. Бизнес живет по своим энергетическим порядкам. Поэтому при разборе его работы важно понимать, что любые искажения могут быть связаны не только с внешними ошибками, но и с перекосами на энергетическом уровне, например: с внутренними конфликтами собственника или даже с семейными историями», — поясняет Юлия.

Так, если у кого-то из предков предпринимателя были проблемы с деньгами, то в роду может сформироваться установка, что деньги — это опасно. Например, если в семье кого-то раскулачили, то у потомков может быть страх денег. Как следствие, бизнесмен с таким «родовым багажом» бессознательно избегает прибыли, не понимая, что источник проблем лежит за пределами текущей жизни. Метод Ивлиевой помогает «раскодировать» эти программы, вернуть бизнес в гармонию с мирозданием и ускорить его рост.

Как проходят бизнес-разборы: групповая работа и «легализация правды»

Разборы в рамках программы «Метод. Бизнес» проходят в формате групповых онлайн-сессий. Юлия использует авторскую методику, которую она называет «легализация правды».

Как работает методика?

Выше мы уже приводили пример про страх денег. Методика построена так, что помогает разобраться в глубинных причинах этого страха, увидеть его истоки, осознать и принять их. Как только программы, которые бессознательно повторялись множество раз, осознаются и озвучиваются, круг размыкается: повторяющиеся сценарии начинают разрушаться.

«Осознав этот страх и дав ему место, человек может освободиться от программы и начать строить успешный бизнес», — говорит Юлия.

Методика и философия проекта: тотальная справедливость

Метод Ивлиевой основан на философии тотальной справедливости мира. Все события, происходящие с человеком, включая успехи и неудачи в бизнесе, связаны с необходимостью восстановления всеобщего баланса. Бизнесмены, работающие с Юлией, учатся видеть причинно-следственные связи в своей жизни и бизнесе, которые порой лежат за пределами их личного опыта.

«Слова, которые мы произносим, создают нашу реальность, — подчеркивает Юлия. — Это коды, которые программируют нашу жизнь и бизнес. Осознавая это, мы можем изменить свою судьбу».

Юлия Ивлиева не просто теоретик. Она прошла длинный путь как предприниматель и собственник бизнеса. В ее активе успешные проекты и сложные ситуации, из которых она вынесла главные уроки о том, как бизнесы растут и развиваются. Работая по своей методике с клиентами, она накопила огромный багаж знаний и примеров, которыми делится в рамках программы «Метод. Бизнес».

Будущее проекта: новый формат для широкой аудитории

29 сентября на YouTube-канале Юлии Ивлиевой вышла премьера — шоу «Метод. Бизнес». Юлия, используя свой авторский метод легализации правды, разбирает работу бизнеса случайно выбранных участников прямо на глазах у аудитории. Она подсвечивает слабые, проблемные места бизнесов, вскрывает истинные проблемы предпринимателей.

Шоу призвано показать работу, пользу и универсальность метода Юлии Ивлиевой и уже стало настоящим открытием для всех, кто хочет глубже понять энергетические законы бизнеса.

«Моя миссия — показать людям, что у любого бизнеса есть своя жизнь, свои законы и порядки. Когда ты их знаешь, то можешь влиять на развитие своего дела на самом глубинном уровне», — подытоживает Юлия.