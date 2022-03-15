Юлия Корчагина — Озджан: «Заработать миллион на личном бренде может каждый»

Раньше ей не хватало денег даже на хлеб, а сегодня она зарабатывает миллионы и помогает другим стать успешными. О том, что ей помогло выбраться из бедности и добиться впечатляющих результатов в бизнесе рассказала эксперт по продажам и личном бренду, ментор, международный спикер, амбассадор международного женского сообщества UWILL Global Юлия Корчагина-Озджан (в инстаграме @uliya.korchaginaozjan)

Юлия, расскажите, как Вы пришли в сферу продаж?

Это был длинный путь. Я из очень бедной семьи, росла в Вологодской области, меня воспитывали бабушка с дедушкой, и мне всегда хотелось увидеть какую-то «другую жизнь». Поэтому с 12 лет я начала писать в местную газету, потом устроилась на ТВ. Затем уехала в Москву, училась у лучших сотрудников «Коммерсанта» и «Русского репортера». Потом стала писать коммерческие тексты на фрилансе, а в 20 лет уже возглавила рекламное агентство. Далее я развивалась в сфере пиара, коммуникаций, занималась фандрайзингом. Я помогала бизнесам решать все задачи по рекламе, интернет-маркетингу, кросс-маркетингу, онлайн-продажам… Затем активно занялась продвижением в фейсбуке и инстаграме.

А на чем Вы сейчас специализируетесь?

На построении личного бренда и системы продаж, причем я знаю, как это можно сделать даже без финансовых вложений за счет пиара, кросс-маркетинга, правильной контент-стратегии, коллабораций. Я учу тому, как выстраивать общение с аудиторией в соцсетях, как правильно писать, вовлекать людей, рассказываю о сторителлинге. И благодаря мне и тем инструментам, которые я рекомендую, люди могут увеличить свой доход в 3-20 раз. Также я советую большинству предпринимателей работать с психологом, потому что для достижения финансовых результатов важно изменить свое мышление, убрать негативные установки, избавиться от страхов.

Я и сама прошла такой же путь, как мои клиенты. Несколько лет назад у меня вообще был долг в 5 миллионов, потому что меня подставили подрядчики. Но я смогла выстроить собственный личный бренд, вложила много денег в свое обучение и психотерапию, и теперь стала миллионером.

Какими своими кейсами Вы можете поделиться?

Я недавно работала с производителем купальников — Анастасией Титовой. Перед ней стояла задача увеличить прибыль. Мы построили новую систему продаж, программу лояльности, а также я помогла ей подготовиться к поездке на бизнес-неделю в Дубае, мы определили, на каких людей ей там необходимо выйти. В результате через 3 месяца она открыла представительство в ОАЭ и США и получила крупные заказы.

Также у меня был психолог Мария Родина, которая смогла вырасти в 12 раз всего за 2 месяца. Причем этого удалось добиться всего лишь благодаря тому, что она изменила свой язык и формат общения в блоге, начала по-другому писать и рассказывать не о себе, а о том, что она дает людям.

Кроме того, я работала с такими крупными компаниями, как Альфа Банк, Тинькофф, Сидорин.лаб, сотрудничала с селебрити, делала проекты с Forbes и Cosmopolitan, запускала проекты от 300 тысяч до 100 миллионов рублей. Суммарно за последний год мои клиенты заработали свыше 10 миллионов долларов.

А что Вы посоветуете, как продавать во время кризиса?

Нужно быть честным со своей аудиторией и спокойным. Я не советую снижать стоимость: если Вы действительно предоставляете людям нужный продукт или услугу, они должны оплачиваться соответственно. Больше рассказывайте о том, как Ваш бизнес сделает жизнь клиентов более безопасной, определенной, как Вы можете им помочь.

Если Вам хочется какой-то категории заказчиков сделать особые условия, то поставьте себе рамки: сколько человек Вы готовы вести бесплатно или за донаты, в течение какого времени предоставлять скидки.

Также сейчас как никогда полезно сотрудничать с коллегами, лидерами мнений, представителями смежных ниш. Это вариант стратегии «win-win», причем он возможен без вложений. Кроме того, очень актуально создание сообществ, в том числе вокруг собственного бренда. Старайтесь создавать среду для своих клиентов, где они могут общаться, обмениваться опытом, а затем будут амбассадорами Вашего бренда. И помните, что кризис — это время для роста, пока одни посыпают голову пеплом, другие вырываются вперед.