Юные художники примут участие в акции «Живопись без границ» в Люберцах

В Наташинском парке города Люберцы соберутся юные любители живописи и начинающие художники. На специальных мероприятиях, которые пройдут в рамках проекта «Живопись без границ», ребята смогут узнать больше о приемах рисования, стрит-арте, а также создадут уникальный художественный объект.

Проект «Живопись без границ» на протяжении последних месяцев реализуется в Москве и городах Подмосковья при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Молодые люди, которые присоединяются к проекту, получают возможность изменить облик любимого города, освоить некоторые приемы современного искусства, общаются с художниками и обретают в их лице надежных наставников.

Художник-оформитель и граффитист, лауреат различных фестивалей и конкурсов в области художественной росписи Федор Бугаян расскажет им об азах живописи, а также поделится некоторыми профессиональными приемами. Затем пройдут мастер-классы, участники которых смогут расписать фасад здания. Баллончики с краской, советы мастера и полет фантазии – все, что нужно, чтобы создать арт-объект. Он украсит город и останется в Наташинском парке на память об акции.