Юрий Лужков признан лауреатом Всероссийской премии «За преданность детству»

Лауреатом Всероссийской премии «За преданность детству» признан Юрий Лужков. В 2021 году отмечается 85-летие со дня его рождения. Награда Лужкову присуждена в особой номинации «Человек-легенда», которая учреждена специально в его честь, чтобы отметить неоценимый вклад бывшего мэра Москвы в развитие и образование молодого поколения страны.

Онлайн-церемония вручения премии состоялась 24 ноября 2021 года в пресс-центре ТАСС. Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!», действующий под эгидой Минпромторга России, выступает учредителем премии, которая присуждается общественным организациям, персонам, предприятиям, СМИ, реализующим программы в поддержку детей и детства.

На мероприятии выступила Виктория Соболева, руководитель Фестиваля «От Винта!». Она назвала вручение премии «За преданность детству» Юрию Лужкову выражением особой признательности Юрию Михайловичу за его заботу о детях, прозорливость и вклад в их развитие, улучшение их жизни. Заместитель гендиректора Международного центра развития поддержки творческих инноваций ArtBeFamily Елена Григорьева передала представителю Фонда Юрия Лужкова от имени оргкомитета наградной знак и грамоту премии. Она рассказала о роли Юрия Лужкова в развитии детско-юношеского спорта, спортивного движения «Спорт с настроением», доступе юных москвичей к лучшим спортивным площадкам, возможностях, которые с его помощью получили тысячи школьников и учителей.

Елена Батурина, вдова Юрия Лужкова, выразила большую признательность организаторам премии «За преданность детству». Все, что сделал Юрий Михайлович для интеллектуального, физического и нравственного развития детей всей России, отметила она, сложно переоценить. И Фонд Юрия Лужкова продолжит воплощать его идеи в жизнь.