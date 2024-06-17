Юрист Екатерина Сайгушева рассказала о защите прав на арт-объекты

Арт-объекту, как и любому произведению искусства необходима защита, считает юрист по защите интеллектуальной собственности «Антипиратские технологии» Екатерина Сайгушева. Авторство в данном случае подтверждается так же, как и в любом другом случае.

Можно, например, использовать фотографию, видеозапись или любой другой способ фиксации, что в случае необходимости послужит доказательством авторства и оригинальности.

После фиксации и сохранения материалов рекомендуется опубликовать их на веб-сайте, в социальной сети или иных публичных интернет-площадках, указав точную дату публикации.

Несмотря на автоматическое возникновение авторского права, нелишним будет задепонировать его, что станет дополнительным преимуществом в суде.

Следует контролировать арт-объект, и, в случае нарушения авторских прав, немедленно пресекать нарушение. Для начала мирным путём, через переговоры – обратиться напрямую к нарушителю, и потребовать прекратить нарушение и компенсировать убытки.

В случае недоговороспособности нарушителя следует подача судебного иска о защите авторских прав.