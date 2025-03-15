ЮРИСТАС: Когда обращаться к юристу? Чем раньше — тем лучше!

Необходимость в юридической помощи зачастую возникает внезапно. И очень важно, чтобы в нужный момент рядом с вами оказался опытный, хорошо подготовленный и эффективный специалист, который сможет отстоять ваши права и максимально быстро решить любую проблему. Есть ли у вас такие нужные люди в окружении? Если нет, то никогда не поздно обратиться в проверенную компанию, например, в юридическую фирму «ЮРИСТАС», специалисты которой Екатерина Яковлева и Никита Щербаков ответили на наши вопроы.

— Сегодня хороший, грамотный юрист — на вес золота. Увы, в, казалось бы, правовом государстве все еще много людей, плохо ориентирующихся в законах. Какой диапазон услуг предлагает ваша компания?

— У нас довольно большой перечень услуг, который мы можем предоставить клиентам. Это правовой анализ или экспертиза любых документов и ситуаций, консультации по всем любым юридическим и процессуальным вопросам, земельное, семейное, гражданское, трудовое, уголовное, налоговое, хозяйственное, административное, пенсионное право. Наши специалисты имеют богатый опыт в решении вопросов изменения назначения, установления границ и права собственности земельных участков, раздела имущества при разводах и определения места жительства детей, восстановления на работе и возмещения ущерба, причиненного работником. Мы помогаем клиентам грамотно составить исковое заявление, беспрепятственно пройти досудебные этапы и выиграть дело в суде.

Часто в последнее время к нам обращаются за решением проблем с невыплатой денежных средств военнослужащим-участникам СВО, а также их родственникам, споров с военкоматами. В этой сфере мы также уже выработали эффективные методики оказания юридической помощь.

— То есть, ваша компания берется за любые проблемные и сложные случаи?

— Практически за любые, есть конечно исключения, которые связаны с морально-этической стороной дела. А так мы решаем различные вопросы практически во всех направлениях, например, по взаимодействию с судебными приставами, сопровождению инфо-бизнеса, составлению документов любой сложности. Принимаем участие в конференциях, собраниях, совещаниях, переговорах с контрагентами. Бизнесу можем предложить комплексное сопровождение, вплоть до участия в проверках Роспотребнадзора, МЧС, миграционной службы, правоохранительных, налоговых органов. Оказываем юридическую помощь и в случаях, когда необходимо оперативно включиться в какую-то ситуацию. Например, при необходимости выезжаем даже в ночное время для участия в следственных действиях по уголовным делам, оформлении ДТП и административных протоколов.

— Есть ли дела, за которые вы принципиально не беретесь и почему?

— В нашей компании есть право любого юриста не брать дело клиента, в случае отрицательного взаимодействия, например неуважительного, грубого общения. Также у нас есть дела, которые мы не берем в работу из принципиальных соображений, например, не помогаем уклоняться от уплаты алиментов, так как считаем, что это неправильно.

— Кто является вашими основными клиентами? Это обычные граждане, индивидуальные предприниматели или крупные компании?

— Нашими клиентами являются как обычные граждане, так и индивидуальные предприниматели, малый, средний и крупный бизнес. Все мы существуем в едином правовом поле и закон одинаков для всех.

— Расскажите об истории компании, как все начиналось?

— Это было коллегиальное решение нескольких опытных юристов, которые ранее работали вместе в государственных органах и коммерческих организациях. Мы приняли решение организовать собственную юридическую компанию в Зеленограде, ориентируясь на самые насущные вопросы и потребности наших потенциальных клиентов. Довольно быстро в штате компании появились молодые и талантливые юристы.

В нашей команде бывшие руководители юридических департаментов, следователи, дознаватели, Генеральный директор компании – Яковлева Е.С. имеющая колоссальный разносторонний опыт юридической работы, в том числе как руководитель следственного отдела в разное время, двух территориальных подразделениях МВД РФ в городе Москва. В настоящее время Яковлева Е.С. готовится к защите научной степени кандидата юридических наук.

— Можете поделиться самыми запоминающимися случаями, с которыми вам приходилось столкнуться в своей практике?

— Конечно, у нас было много интересных и громких дел, например, победа в суде в споре с магазином «Ашан» или победа в споре с одной из крупнейших зеленоградских компаний ПАО «Микрон». Также мы выиграли дело против мощной юридической машины РОСНЕФТИ и успешно оспорили претензии к нашей компании на 2,5 млн. рублей за использование фирменного наименования.

— Поделитесь своими планами на ближайшее будущее, планируете ли расширять сферу деятельности, список услуг? Есть ли направления, в которых хотелось бы работать, но пока нет возможности?

— Конечно, планы есть. Сейчас мы планируем открыть обособленное подразделение в Москве и в других городах страны, расширить комплекс услуг в юридическом сопровождении международных грузоперевозок, поставок товаров, судебных споров с иностранными компаниями, таможенных, медицинских споров. Хотелось бы также открыть подразделение, занимающееся проведением независимых экспертиз.

— Какие качества самые главные для юриста, есть ли какие-то критерии, по которым можно определить, какой специалист перед вами?

— В первую очередь, хотелось бы отметить, что для юриста, кроме знаний и опыта, должен обладать терпением, стрессоустойчивостью, многозадачностью и эмпатией. Он должен понимать своего клиента, видеть в нем не просто безликую единицу, а человека, нуждающегося в правовой помощи. Без этих качеств, юриста нельзя назвать высококлассным специалистом. Во-вторых, каждый клиент сам, еще на этапе консультации определяет, какой юрист ему подходит, а мы прислушиваемся к пожеланиям.

— Что бы вы хотели сказать своим потенциальным клиентам?

— Самые большие проблемы у наших клиентов возникают тогда, когда проблемный вопрос долгое время откладывается на «потом». Чем дольше вы откладываете обращение к специалисту, тем сложнее восстанавливать сроки, приобщать необходимые документы и получать положительные результаты. Поэтому мы советуем не ждать лучшего момента, а обращаться незамедлительно, как только проблема появилась.