Yuyu Pharma примет участие в выставке CPHI Worldwide 2023 

Мир
19 октября 2023

Компания Yuyu Pharma примет участие в выставке CPHI Worldwide в Барселоне, Испания, с 24 октября по 26 октября.

Сотрудники отдела развития бизнеса компании Yuyu встретятся с замечательными партнерами на стенде №7G30 в павильоне Корейской торговой ассоциации, чтобы представить экспортные продукты Yuyu, такие как новые модифицированные таблетки Maxmarvil EC, мягкие капсулы Yuhylyx, Yuvaro, Senuvela Tab и прочие. 

В частности, компания Yuyu сосредоточит внимание на рекламе проектов, которые сейчас находятся в стадии разработки, таких как дутастерид уменьшенного размера и комбинированный препарат дутастерид-тамсулозин. Эти проекты реализуются с целью выхода на рынки препаратов от доброкачественной гипертрофии простаты в США и Европе 

Дэнни Канг (Danny Kang), директор по экспорту компании Yuyu, говорит: «Как всегда, мы с нетерпением ждем активных дискуссий с партнерами у нашего стенда на выставке CPHI. И надеемся встретить новых потенциальных партнеров». 

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

InfiRay дебютировала на выставке Powerexpo Almaty 2023 в Казахстане

Общество

CGTN: Как Китай работает над построением глобального сообщества совместного будущего

Общество

Yidan Prize 2023: Мишлен Чи и Шай Решеф удостоены высочайшей в мире награды в образовании

Экономика

Спрос на квартиры в новостройках Москвы за месяц увеличился более чем на треть