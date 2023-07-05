За улыбкой в регионы: стоматолог Шатаева ответила, стоит ли ехать в Саратов, чтобы вылечить зубы

Согласно данным, опубликованным на свободных источниках, уже на протяжении пяти лет в Саратовской области активно развивается направление медицинского туризма. Главный врач и соучредитель стоматологической клиники «Город Улыбок» в Саратове Виктория Шатаева подтвердила данный факт: иногородних пациентов, которые обращаются в клинику за оказанием услуг в сфере стоматологии, в 2023 году действительно стало больше в два раза по сравнению с отчетным периодом 2022 года:

«Только за последний месяц мы приняли в нашей клинике троих пациентов из Москвы. Как раз сегодня один из них приедет к нам снова на уже окончательную консультацию с ортодонтом, после которой мы примем решение, какое лечение будем проводить пациенту», — поделилась Виктория Шатаева.

Согласно определению, медицинский туризм — это практика получения пациентом услуг в сфере здравоохранения за пределами региона его проживания. По словам эксперта Виктории Шатаевой, стоматологический медтуризм позволяет пациенту получить необходимые услуги по лечению, реставрации или имплантации зубов по более выгодным ценам — не секрет, что в регионах стоимость данных манипуляций значительно ниже, чем в столице.

Например, если в Москве пациент заплатит от 53 тысяч рублей за один имплантат для замещения отсутствующей зубной единицы, то в Саратове установка одного имплантата обойдется ему в среднем в 25 тысяч рублей. В первом случае реставрация зубов керамическими винирами будет стоить от 29 тысяч рублей за одну зубную единицу, а во втором случае — от 16 тысяч рублей за один зуб. Стоимость лечения кариеса в Москве составляет от 7000 рублей, а в Саратове за эту же услугу пациенту нужно будет заплатить от 4000 рублей.

Виктория Шатаева также рассказала, что среди иногородних пациентов, приезжающих в саратовскую клинику «Город Улыбок», больше всего жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда.

При этом специалист подчеркивает, что качество стоматологических услуг, предоставляемых пациентам в городе Саратов, нисколько не уступает качеству услуг в Москве. К тому же и в саратовских, и в московских клиниках используются одинаковые материалы и оборудование, а также работают высококвалифицированные специалисты.

Виктория Шатаева поделилась, что медицинский туризм в сфере стоматологии будет целесообразным в случае, если пациенту требуется проведение большого и дорогостоящего вмешательства, а вот ради лечения двух-трех зубных единиц из Москвы или других крупных городов в Саратов ехать не стоит.

«На самом деле приезжать в наш город особенно хорошо летом — прекрасная Волга, чудесные виды и красивые закаты. И, конечно же, приемлемые цены на стоматологическое лечение, что не может не радовать наших пациентов», — сказала Виктория Шатаева.

О том, что столичные жители все чаще выбирают Саратов в качестве места посещения с целью медицинского туризма, в прошлом году также сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в одной из своих соцсетей, отметив высокий уровень медицины и добросовестность медицинского персонала в данном регионе.