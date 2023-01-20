Забота о зрителях от театра кукол “Карабаz” в Ульяновске

Общество
20 января 2023

По заявлению руководителя коллектива Валерия Григорьева, театр для поддержки зрителей и обеспечения доступности посещения спектаклей, ввёл с начала 2023 года несколько программ лояльности и доступности. Среди них карта скидок «Наш добрый зритель», льготы для многодетных семей и детей с ограниченными возможностями.

По информации Валерия Григорьева, оформить их очень просто в режиме онлайн.

«Самое главное, это завести личный кабинет на сайте билетного оператора, с которым мы работаем по продаже билетов. Чтобы у Вас был свой аккаунт.  И уже в личном кабинете, вы можете заказать льготу, оформить карту программы лояльности, пользоваться всеми привилегиями, скидками, промокодами и бонусами».

Источник: официальный сайт театра http://www.karabaz-barabaz.ru/   Фото: группа театра в сети в VK https://vk.com/karabaz_show

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