Забота о зрителях от театра кукол “Карабаz” в Ульяновске

По заявлению руководителя коллектива Валерия Григорьева, театр для поддержки зрителей и обеспечения доступности посещения спектаклей, ввёл с начала 2023 года несколько программ лояльности и доступности. Среди них карта скидок «Наш добрый зритель», льготы для многодетных семей и детей с ограниченными возможностями.

По информации Валерия Григорьева, оформить их очень просто в режиме онлайн.

«Самое главное, это завести личный кабинет на сайте билетного оператора, с которым мы работаем по продаже билетов. Чтобы у Вас был свой аккаунт. И уже в личном кабинете, вы можете заказать льготу, оформить карту программы лояльности, пользоваться всеми привилегиями, скидками, промокодами и бонусами».

Источник: официальный сайт театра http://www.karabaz-barabaz.ru/ Фото: группа театра в сети в VK https://vk.com/karabaz_show