Global Citizen Festival. Значимость гумпоставок «Уралхима» отметили Тони Роббинс и глава минсельхоза Малави

Экономика
30 сентября 2024

В Нью-Йорке прошел саммит Global Citizen Festival. На мероприятии выступил Сэм Кавале, возглавляющий Министерство сельского хозяйства Малави. По его словам, поставки группы «Уралхим» обеспечили возможность производства в Малави свыше 4,2 млрд порций еды.

На данный момент известно о бесплатной поставке группой «Уралхим» свыше 134 тыс. тонн удобрений в Африку. Компания взяла на себя ряд расходов, включая морской фрахт. Гуманитарные партии продукции получили такие страны, как Зимбабве, Малави, Нигерия, Кения.

Кроме того, в ходе мероприятия автор книг по коучингу Тони Роббинс заявил, что миллион фермерских хозяйств смогут сами обеспечить себя многомиллиардным количеством порций еды за счет гумпоставок группы «Уралхим».

Группа «Уралхим» является российским производителем минеральных удобрений. Свыше 2 лет компания занимается реализацией гуманитарного проекта, связанного с поставками продукции странам, где зафиксированы нехватка продовольствия и падения урожаев.

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