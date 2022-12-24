Вы никогда не задумывались над тем, зачем вы на самом деле делаете ремонт в квартире, пусть даже это новостройка? «Чтобы жить» — это давно не ответ. На самом деле люди так много ожиданий и надежд связывают с новым местом для жизни, что даже не замечают, что ремонт становится камнем преткновения или событием, которого ждёт вся семья.

Так что сделать ремонт квартиры в новостройке в Санкт-Петербурге, чтобы побыстрее въехать и жить — чаще всего касается молодых семей, студентов, приезжих с небольшими капиталами на ремонт.

Если мы говорим о создании дизайнерского ремонта, индивидуальной, лично вашей квартиры, такой, о которой вы мечтали и такой, которой ее задумали, то ваши причины хорошего ремонта, так же как и причины покупки именно этой квартиры могут быть неожиданными. Об истинных причинах ремонта рассказывают в компании по ремонту квартир в Петербурге “Строй ЮГ”

Вы думали, что хотите сделать ремонт квартиры под ключ, но на самом деле вам хочется:

● Подняться по социальной лестнице

● Показать вашему окружению, чего вы достигли

● Сделать ваше пребывание дома более комфортным

● Работать дома в максимально комфортных условиях

● Расширить площади или сделать так, чтобы ими было удобнее пользоваться

● Изменить состав своей семьи, завести ребёнка

● Решить семейные проблемы, начав все с нуля на новом месте.

Не думали об этом? Мы, конечно, не бригада выездных психоаналитиков, но часто видим, как семейные пары ссорятся во время ремонта. Это вносит дисбаланс и в нашу работу. С одной стороны, люди склонны связывать очень много надежд с новым местом для жизни. Им кажется, что они переедут и начнут жизнь заново: начнут заниматься спортом, станут больше времени проводить с детьми в новой красивой комнате, не забудут прочитать им сказки, сидя в дизайнерском кресле, перестанут ссориться и будут пить кофе по утрам на шикарной кухне, а ведь начать делать все это можно и в старой квартире. Тогда жить в новой будет куда лучше. С другой стороны, они забывают договориться о самом главном, когда начинают ремонт. Какие функции выполняют их комнаты, кто там живет, и кто будет жить? Какие стили нравятся им, какие их половинам и как придти к компромиссу? Кто больше времени проводит дома и где?

“Так, например, муж может настаивать на определённой модели кухни, хотя сам никогда не готовит. И не обедает на кухне. А только завтракает и изредка ужинает. А больную часть времени там проводит жена, которая готовит для детей и ей должно быть максимально удобно. Согласны? Тогда решение может быть следующим: по сути, кухня должна радовать глаз мужа, но быть удобной для жены и детей, потому что именно они проводят там больше всего времени, — рассказывает Юрий Голышев, рукводитель строительных проектов “Строй ЮГ”.

Часто бывает так, что пары начинают ссориться и выбирать между различными вариантами, что затягивает и завышает сроки ремонта квартиры. В итоге, после решений, гнев обрушивается на строителей: ведь заказчики и так потеряли кучу времени и денег.

Также зачастую дизайнеры и строители не всегда понимают друг друга однозначно и здесь заказчик может выступить дипломатом и медиатором, не внося смуту в обсуждение проекта.

Эксперты “Строй ЮГ” советуют перед началом ремонта посоветовался со всеми членами семьи и составить максимально подробное техническое задание на дизайн проект квартиры в СПб. Подключить можно и старших детей, им тоже нужно удобное личное пространство.

“Постарайтесь все спорные моменты решить заранее и проговорить, что каждый из вас ждёт от новой квартиры и ее ремонта. Это поможет вам не ссориться в процессе и сэкономить время, деньги и нервы, — добавляет Юрий Голышев.