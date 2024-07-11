Ралли-рейд «Шелковый путь» славится своей сложностью и непредсказуемостью. В 2024 году зачет Adventure Trophy разработанный по инициативе известного путешественника и шеф-инструктора школы BMW Motorrad Riding Experience Евгения Пятигорского, официально стал частью Silk Way Rally.

Маршрут Adventure Trophy полностью совпадает с маршрутом гонки «Шелковый путь», который пролегает по сложнейшим трассам и рассчитан на профессиональных гонщиков. Именно поэтому участники зачета начинают свою подготовку заранее и выкладываются по полной.

«Мы стремились создать формат, который позволил бы людям обладающим хорошими навыками езды по бездорожью прикоснуться к миру ралли-рейдов, не имея супер-профессиональной подготовки. Adventure Trophy – это возможность проверить себя и свой мотоцикл, насладиться красотами природы и получить незабываемые впечатления» — говорит Евгений Пятигорский.

Что же такого особенного в Adventure Trophy?

Доступность. Зачет открыт для участников на внедорожниках мотоциклах без профессиональной спортивной подготовки, но обладающих навыками езды по бездорожью.

Увлекательный маршрут. Участники Adventure Trophy проедут по живописным местам России и Монголии, испытают себя на прочность и познакомятся с культурой и традициями регионов, через которые пройдет «Шелковый путь».

Навигация. В Adventure Trophy основной упор делается на навигацию. Участникам предстоит ориентироваться на местности, используя GPS-навигаторы.

Дух приключений. Евгений Пятигорский, вдохновитель проекта, сделал ставку на дух настоящего путешествия, командную работу и взаимопомощь.

Зачет Adventure Trophy на «Шелковом пути 2024» — это отличная возможность для любителей приключений испытать себя и открыть для себя мир ралли-рейдов с новой стороны. Инициатива Евгения Пятигорского обещает стать настоящим событием в мире автомотоспорта и привлечь внимание широкой аудитории.