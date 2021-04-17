Загородный рынок Петербурга продолжил активно расти в первом квартале

По данным группы компаний Максимум Life Development (управляет 10 проектами коттеджных поселков в Ленобласти), продажи земельных участков в загородных поселках под Санкт-Петербургом в первом квартале выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупатели стали реже брать ипотеку, но более часто приобретать сдвоенные участки.

Основными факторами увеличения спроса в Максимум Life Development отмечают: отсутствие полноценной возможности для заграничного отдыха, общий рост цен на недвижимость в городе и области, наметившийся дефицит предложения земельных участков в удобных локациях – новые коттеджные поселки появляются, но не такими темпами, как в прошлом году.

В первом квартале стало больше сделок по приобретению двух участков, находящихся рядом. Общая площадь таких наделов составляет, как правило, 14-16 соток. Часто в таких случаях покупатели рассматривают один участок для постоянного проживания, а второй для инвестиционных целей.

За отчетный период уменьшилось число ипотечных сделок. Также сокращается количество покупателей, которые предпочитают рассрочку. В основном, за участок вносят полную сумму единым платежом. Тем самым, покупатели стараются избежать переплат, сопровождающих ипотечное кредитование, и получают максимальные скидки от девелоперов.

— Некоторые игроки на загородном рынке пользуются ажиотажем на фоне пандемии и начинают поднимать цены на участки в своих коттеджных поселках. Но мы считаем, что более выигрышной является другая стратегия, – при росте спроса и объективном увеличении себестоимости строительства инфраструктуры, сдерживать взрывное повышение цен на участки и открывать новые поселки. Должно расти количество проектов, а не цена земли для конечного покупателя. При такой стратегии стоимость земельных участков зависит от степени готовности инфраструктуры коттеджного поселка, — говорит генеральный директор ГК «Максимум Лайф Девелопмент» Игорь Карцев. – Во втором квартале, по нашему мнению, рост на загородном рынке продолжится в пределах 30-40% – этот период всегда является первым сезонным пиком в сегменте. К тому же вновь накладываются внешние факторы – такие, как закрытие популярных зарубежных направлений для отдыха.

По итогам первого квартала, соотношение покупателей земельных участков с целью постоянного проживания к числу тех, кто приобретает наделы для загородного отдыха, сохранилось – 30% к 70%.

Дополнительная информация:

Группа компаний Максимум Life Development работает в сегменте девелопмента с 2004 года, в настоящий момент реализует проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Под управлением холдинга находится 13 коттеджных поселков на территории Ленинградской и Мурманской областей общей площадью 297 га. Максимум Life Development реализовала проекты во Всеволожском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленобласти. В построенных холдингом коттеджных поселках проживает более 5000 человек.