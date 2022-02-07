Заказное дело и черный пиар. Ольга Миримская рассказала о том, кто стоит за ее арестом

Ольга Миримская в декабре была арестована Басманным судом. Теперь против известной бизнесвумен возбуждено уже третье уголовное дело. Сама Миримская не сомневается: такой интерес со стороны правоохранительных органов вовсе не случайность, а четко спланированный заказ со стороны заинтересованных лиц.

Предприниматель называет в данном контексте своего гражданского мужа Николая Смирнова и бывшего законного супруга Алексея Голубовича. По словам Миримской, они действуют сообща и не гнушаются использованием черного пиара в борьбе против нее.

Миримская с 2015 года боролась за свою дочь Соню, выношенную суррогатной матерью. Женщина, оказывавшая услуги по вынашиванию ребенка, вместе с Николаем Смирновым вывезли новорожденную девочку за рубеж. Миримской удалось вернуть девочку домой.

Имеет к ней претензии и бывший муж Алексей Голубович, который ранее работал в ЮКОСе. Голубович скрыл от государства тот факт, что его активы были выкуплены Л. Невзлиным и М. Ходорковским. Голубович решил подставить свою экс-супругу, указав, что это именно она продавала акции, не поставив его об этом в известность.