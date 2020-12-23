Заключенные учреждения ИК-9 под Новосибирском написали Экодиктант

Гармония с окружающей средой дарит чувство надежды на лучшее, а новые экологические знания – практические навыки бережного отношения к природе и экологичного образа жизни. Осознанное отношение к природным ресурсам и поддержание окружающей среды в чистоте – важная часть социального определения человека, уверены организаторы Всероссийского экологического диктанта. В этом их поддерживают и сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний в Новосибирской области, которые привлекли к участию в Экодиктанте осужденных местной исправительной колонии.

Вместе со всей страной, чувствуя единение в порыве сохранить родную природу, осужденные женщины из исправительной колонии общего режима №9 в Новосибирской области писали Экодиктант на базе местной вечерней школы. В пресс-службе Новосибирского ГУФСИНа сообщили, что для подготовки к Экодиктанту по кабельному телевидению учреждения ИК-9, осужденным показали экоуроки, размещенные на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС. Более того, в отрядах было проведено внутреннее тестирование, по результатам которого выбрали по одному человеку для участия в диктанте. Так, в отборочных мероприятиях приняли участие 78 осужденных женщин, а в «финал» для участия в Экодиктанте прошли 8 из них.

В Новосибирском ГУФСИНе отметили, что осужденные женщины впервые принимали участие в проекте, направленном на экологическое просвещение. Поддержать участниц и проверить экологические знания вместе с ними также решила учитель математики школы, где проходил Экодиктант, Елена Безуспарец. Она стала победителем III степени, остальные участницы стали обладательницами сертификатов. «Акция очень заинтересовала осужденных, поэтому все принимали участие с большим желанием, переживали, ожидая результатов, и очень радовались торжественному вручению сертификатов участников», – рассказала начальник пресс-службы Новосибирского ГУФСИНа, майор внутренней службы Юлия Перемитина.

В 9-й исправительной колонии уверены, что такие мероприятия способствуют формированию бережного отношения к окружающей среде и являются неотъемлемой частью возвращения осужденных женщин в социум. «Находясь в режимном учреждении, осужденные должны знать проблемы социального характера. Хорошей возможностью сформировать свою позицию является участие в акциях, подобных Экодиктанту, чтобы после отбывания наказания, вернувшись в общество, семью, привить своим детям экологическую культуру, необходимость беречь и защищать природу», – прокомментировала заместитель начальника исправительного учреждения Валентина Тетерина.

Сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта, председатель правления АНО «Равноправие», эколог Наталья Соколова отметила, что организаторы были приятно поражены, с каким интересом и участием в новосибирской колонии отнеслись к Экодиктанту. В Федеральном оргкомитете проекта заявили, что в следующем году возьмут на заметку учреждения Федеральной службы исполнения наказаний и привлекут больше участников из числа заключенных. Учитывая, что Экодиктант-2020 писали сотрудники Следственного комитета и Генеральной прокуратуры России, это станет интересным примером масштабирования проекта и привлечения к экологическому просвещению жителей страны всех возрастов, занятий и убеждений.

«Любовь к природе – это одно из самых светлых чувств, которые может испытывать человек. Для нас огромная честь и огромное доверие, что экокультура, которую несет в себе Экодиктант, способна помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», – поделилась Соколова, добавив, что «реабилитацию» бережным отношением к природе организаторы давно используют в Музее мусора в Крыму, открывшемся 15 ноября в день старта Экодиктанта-2020. Там к организации Музея и созданию экспонатов из мусора привлекают людей с особенностями физического и психического развития. Это позволяет им приобщиться к актуальной теме сохранения окружающей среды, найти единомышленников и себя как части замысла Творца, раскрыть свой творческий потенциал.

«Очень часто оступившихся людей отправляют на своеобразную «свалку» судьбы, но мы уверены, что светлые дела способны помочь им вновь обрести цель, взрастить в себе теплые чувства к родной природе и к Творениям Всевышнего, взрастить желание передавать это своим близким», – отметила Соколова, добавив, что, кроме новых идей гармонии с природой, Экодиктант даёт и прикладные знания, которые необходимы каждому человеку, существующему в современном обществе. Так, в этом году в заданиях Экодиктанта встречались вопросы о незаконных свалках, утилизации медицинских масок и отходах упаковки, о правилах экологичного отдыха на природе в лесу и у водоемов.

Известно, что в этом году в Экодиктанте приняли участие 2,8 миллиона россиян и соотечественников за рубежом. Он проходил 15-18 ноября на оффлайн-площадках в регионах и портале ЭКОДИКТАНТ.РУС. В новом порыве добрыми экологическими знаниями сберечь природу участники Экодиктанта вновь объединятся 14-18 ноября 2021 года. В этом им помогут организаторы проекта – Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», движение «Ангел-ДетствоХранитель» и Федеральный детский эколого-биологический центр.