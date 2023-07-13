Заключение о соответствии башен 8 и 9 LIFE Варшавская получила компания PIONEER

Девелопер PIONEER получил Заключение о соответствии (ЗОС) требованиям проектной документации для башен 8, 9 жилого квартала LIFE Варшавская после проверки специалистами Мосгосстройнадзора. Здания расположены на юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово по адресу: 1-й Котляровский переулок, дом 4, корпуса 1 и 2.

Заключение подтверждает, что объекты соответствуют проектной документации и отвечают техническим регламентам и нормативным актам.

Площадь каждого здания – более 16 тыс. кв. м. Башня 8 включает 198 квартир без отделки, башня 9 – 220 жилых помещений с дизайнерской отделкой в двух стилях.

Башня 8 расположена рядом с игровым плэйхабом «Змейка» площадью более 800 кв. м, строительство которого будет завершено в 2023 году. Игровое пространство с горками, каруселями, канатными тоннелями, мостиками, качелями создается для развлечения, обучения и развития воображения детей. Оба здания находятся вблизи детского сада на 160 воспитанников в составе средней образовательной школы № 1579, открывшегося в июне 2023 года.

В LIFE Варшавская будет построен 21 корпус более чем на 7 000 квартир. Четвертая часть территории отдана под благоустройство и озеленение: концепция создана российской командой Basis architectural bureau. Из любой точки квартала за несколько минут жители смогут дойти до станции «Варшавская», открытой в составе Большой кольцевой линии метро.

О компании PIONEER

В портфеле девелопера PIONEER – 1,7 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости в стадии проектирования и строительства и около 3 млн кв. м введено в эксплуатацию. Среди ключевых проектов компании – жилые кварталы под брендом LIFE, премиальный комплекс HIGH LIFE, клубный дом OPUS, премиальный жилой квартал PRIDE, Ostankino Business Park, МФК Botanica и другие многофункциональные комплексы в составе ТПУ, развивающие городскую инфраструктуру на качественно новом уровне.

Подробная информация на сайте (www.pioneer.ru)