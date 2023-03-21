Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников продлится до 30 апреля

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, стартовавший в Москве, продлится до 30 апреля и завершится проведением в 14 регионах России итоговых испытаний. Сначала это будут параллельные соревнования по химии в Краснодарском крае на федеральной территории «Сириус» и в Москве – по французскому языку. Намечена трансляция финальной части соревнований на сайтах организаторов олимпиад, сообщает Правда.ру.

Для учащихся, принимающих участие в мероприятиях, будут организованы экскурсии в городах проведения турниров. Для учащихся старших классов также предусмотрено посещение лекций ученых и творческих вечеров.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Иван Ященко убежден, что представители столицы покажут достойные результаты. За плечами у ребят на пути к этому финалу, помимо добросовестной учёбы в школе, долгие месяцы усиленной подготовки, занятия в кружках, настоящая влюбленность в свой предмет, участие в учебно-тренировочных сборах.