Замуж за одного из солдат на СВО вышла волонтер Ольга Рыжкина

Волонтер Ольга Рыжкина вышла замуж за бойца СВО. Свадебная церемония и венчание прошли в сложных условиях в непосредственной близости от передовой. Для молодой семьи этот событие стало подарком свыше. Утверждение, что для любви на войне нет места, Ольга опровергает своей историей, с уверенностью заявляя: «Любви всегда и везде есть место».

Уже весной 2022 года после объявления СВО юрист Ольга Рыжкина занялась в числе первых волонтеров доставкой гуманитарных грузов в Новороссию. Она возила на собственной машине необходимые жителям и военным вещи и питание. В чем нуждается население, какие запросы у военных, сейчас она знает очень хорошо. Сегодня уже нормализована ситуация с одеждой, питанием, снаряжением, отмечает Ольга, подчеркивая, что в этом существенная заслуга волонтерского движения.

Приборы ночного видения, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники – то, что всегда нужно военным. Большая потребность есть в дистанционно управляемых тележках на гусеничном ходу – автоматизированные средства эвакуации необходимы для вывоза раненых с линии огня, когда возможности к ним подобраться нет. Эти же тележки используются для подвоза боеприпасов.

Рассказала Ольга и о важности писем для бойцов. Солдаты очень ждут и с радостью читают послания, не обязательно от детей. Некоторые начинают общаться с оставившими в письмах свой адрес или телефон девушками или женщинами. Для воинов это вера в продолжение жизни, надежда на любовь, необходимая связь с внешним миром.

Очень многих на СВО тронула история любви солдата и Ольги Рыжкиной. Того, что судьба подарит ей нечаянную встречу, продолжением которой станет создание семьи, Ольга даже не могла себе представить. Боец с позывным «Карел» случайно толкнул Ольгу рюкзаком на московском вокзале. Он в рамках ротации спешил домой к родным. Солдат подошел к девушке извиниться – так они познакомились. Потом общение продолжилось, завязались дружеские отношения, а чуть позже «Карел» сделал Ольге предложение, которое она приняла.

Свадьбу решили играть сразу же. Расписал молодоженов командир батальона, а обряд венчания провел отец Сергий – батюшка направлялся в колонне в другую сторону, но вернулся, узнав о свадьбе. Чтобы никого не подвергать угрозе обстрела, на процедуру отвели всего 10 минут. Расходов на свадьбу особых не было – венчальные венцы сделали из листов календаря, вместо шампанского бракосочетание отметили газировкой. Но гостей было много – поздравить пришли репортеры Первого канала, бойцы из других батальонов.

Молодая семья не загадывает о будущем. Но Ольга уверена, что после окончания СВО на новых территориях помощь будет нужна еще долго, поэтому им будет чем заняться.

Фото из личного архива Ольги Рыжкиной