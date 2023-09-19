Запад пытается помешать России вернуть влияние в Африке

России важно не потерять интерес к Африке. Количество желающих занять наше место на континенте будет только расти. Все попытки России вернуть своё влияние натыкаются на противодействие коллективного Запада, считает эксперт Иван Добровольский.

Количество желающих занять наше место на континенте будет только расти. Влиятельными игроками стали Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. Тут основательно закрепился Китай, не жалеющий средств для вливаний в национальные экономики государств континента. Ну, и конечно же, вездесущие Соединенные Штаты. Классика жанра – переговоры с властями Судана о создании здесь базы ВМФ РФ. Противодействие этому проекту оказывают и Вашингтон, и Брюссель.

Однако сегодня мы наблюдаем возвращение Россия на «чёрный континент», считает Добровольский.

Так, в конце августа делегация Министерства обороны РФ во главе с заместителем руководителя ведомства Юнус-Беком Евкуровым посетила Ливию. Таким образом, Москва начала восстанавливать некогда весьма тесные отношение с этой страной. После фактического ухода РФ Ливия попала под сильное влияние Турции. Помимо значительного влияния в ЦАР и других государствах Сахеля (Сахарской зоны), Кремлю удалось установить неплохие отношения с Эритреей. Отметим, что эта бывшая область Эфиопии последовательно поддерживает специальную военную операцию на Украине. Есть немало и других примеров.

В этом контексте отметим «Русал», как активно работающую на континенте российскую компанию. «Русал» владеет в Африке рядом месторождений бокситов и заводами по производству алюминия. Россия и ЮАР – монополисты на рынке металлов платиноидной группы, контролирующие порядка 90% их мировой добычи.

Активно работает и предприятие, созданное совместно «Норникелем» и ЮАР. «Стройтрансгаз» участвовал в создании нефтепровода в Судане. У ряда национальных нефтедобывающих компаний таких государств континента как, например, Нигерия, Намибия, Ангола, выстроены отличные партнёрские отношения с «Газпромом». РЖД оказывает помощь африканским государствам в расширении внутренних и трансграничных железнодорожных сетей. И это далеко не полный список работающих в Африке компаний.