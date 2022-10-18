Единственно возможным ответом на неизбежную агрессию украинских властей и коллективного Запада могла быть только специальная военная операция РФ. Этот вывод полностью подтверждается, например, оказавшимся достоянием общественности докладом Вооруженных сил Франции по учениям НАТО «Полярис-2021».

Окончательное решение о проведении специальной военной операции на территории Украины российское руководство приняло после проведения учений по отработке боевых стрельб высокоточным оружием на полигонах НАТО в Европе, в западной части Средиземного моря и французской акватории Атлантического океана, проходивших с 18 ноября по 3 декабря 2021 г. Вне всяких сомнений, учения НАТО «Полярис-2021» рассматривались руководством Североатлантического альянса как начало боевых действий против России, что подтверждается в том числе и представленным докладом. Это был сигнал киевской власти: в случае военного столкновения с РФ Запад окажет всевозможную поддержку, НАТО включится в конфликт, чтобы спровоцировать начало Киевом боевых действий с РФ, пишет «Политнавигатор».

Эти учения были абсолютно идентичны предыдущим маневрам, носившим названия «Балтопс – 2010» и «Фризиан флег – 2010», проводившимся накануне начала интервенции в Ливию на морских полигонах, и давшим старт полномасштабной операции по свержению законного правительства Каддафи.

Из текста доклада прямо следует – притеснения русских, проживающих на территории нынешней Украины, использовались для вовлечения России в открытый конфликт и ввода подразделений ВС РФ на территории компактного проживания русских для их защиты с тем, чтобы получить формальный повод вступить в прямое противостояние с РФ.

Сценарием предусматривался ввод войск Меркюр (условное обозначение России – прим. ред.) в Пьемурию исключительно с целью прекращения насилия, осуществляемого властями и органами безопасности Септимании (условное обозначение Украины – прим. ред.) против катаристского (условное обозначение «русского» – прим. ред.) населения. Причем в докладе совершенно однозначно подтверждается единственная цель России: обеспечение соблюдения прав русских.

Сценарием конфликта предусматривалось обращение президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада и международным организациям за помощью.

Зеленский должен потребовать срочного созыва заседания Совета Безопасности, обратиться к НАТО и всем странам, продолжающим верить в силу закона против грубой физической силы с просьбой о военной помощи в коллективном сопротивлении оккупационным войскам Меркюр (России).

Это даёт западным игрокам формальный повод вступить в конфликт. Следуют заявления об осуждении действий России и начале их помощи союзной Украине, проводятся военные маневры, указано в докладе.