Запущен официальный веб-сайт RingConn

Мир
26 мая 2023

Инновационный wellness-бренд RingConn объявил о запуске своего официального веб-сайта. Этот важный этап свидетельствует о стремлении RingConn предоставлять своим клиентам самые современные оздоровительные решения, которые помогут достичь оптимального состояния здоровья и благополучия.

«Мы очень рады представить наш официальный сайт, – заявил профессор Ван (Wang), генеральный директор RingConn. – Этот веб-сайт служит центром нашего онлайн-присутствия, позволяя клиентам легко получить доступ к нашей продукции и узнать о многочисленных преимуществах RingConn».

Кроме того, RingConn с гордостью сообщает, что все привилегии краудфандинга будут отправлены к концу мая. В то же время, более 7 000 колец уже были поставлены, а подавляющее большинство полученных отзывов – положительные.

«Мы выражаем признательность нашим первым спонсорам, поддержка которых привела нас к выдающемуся успеху на этапе краудфандинга, – признал профессор Ван. – Их обратная связь сыграла ключевую роль в процессе разработки нашей продукции и обеспечении соответствия потребностям наших клиентов».

В период краудфандинга RingConn были собраны внушительные 1,2 миллиона долларов США всего за 50 дней с момента выхода в Интернет. Это замечательное достижение подчеркивает стремление компании предоставлять клиентам высококачественную оздоровительную продукцию, способствующую поддержанию их здоровья и самочувствия.

«Мы безмерно гордимся нашими достижениями в период краудфандинга», – подчеркнул проф. Ван. – Этот успех является свидетельством упорной работы и самоотверженности нашей команды, а также неизменной поддержки наших первых спонсоров. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить нашим клиентам инновационные оздоровительные продукты и услуги, чтобы способствовать позитивным изменениям в отрасли».

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