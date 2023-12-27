Запущен первый в мире ядерный реактор IV поколения, созданный в сотрудничестве с Shanghai Electric

Первый в мире проект ядерного реактора, оснащенный ядерной технологией IV поколения, — демонстрационный проект высокотемпературного реактора с газовым охлаждением и галечным слоем Шидаовань (HTR-PM), где компания Shanghai Electric стала одним из основных поставщиков оборудования — начал промышленную эксплуатацию после успешного 168-часового тестового испытания, которое подтвердило, что все системы соответствуют проектным функциям. Этот важный этап делает Китай лидером в инновациях в ядерной энергетике, продолжив использовать безопасные, надежные и устойчивые источники энергии на пути к углеродному пику и углеродной нейтральности.

Вырабатывая энергию путем преобразования ядерной, тепловой, механической и электрической энергии, высокотемпературный ядерный реактор с газовым охлаждением (HTGR), всемирно признанный как ядерная технология IV поколения, известен своей характерной безопасностью и адаптивностью, что представляет собой огромный потенциал для коммерческого применения в качестве альтернативного решения ископаемому топливу.

Демонстрационный проект HTR-PM Шидаовань, который был инициирован в 2006 году и начал строительство в 2012 году, является одним из 16 крупных государственных научно-технологических проектов наряду с китайской программой исследования Луны и развитием системы спутниковой навигации BeiDou.

Shanghai Electric, один из ключевых участников проекта, предоставил оборудование, включая корпуса реактора под давлением , металлическое внутрикорпусное оборудование , приводы регулирующих стержней реактора , системы отключения , турбины , основные гелиевые вентиляторы и гелиевые компрессоры . Окончание работы над станцией знаменует завершение десятилетних усилий под руководством ведущих китайских поставщиков энергетических решений, чтобы преодолеть сложности, намереваясь разработать инновационные решения в авангарде ядерных технологий. 93,4 процента оборудования, которое используется в реакторе, произведено китайскими компаниями.

Корпуса реактора под давлением , специально разработанные Shanghai Electric для проекта, отличаются большими размерами более сложной конструкцией по сравнению с аналогами на рынке, побив рекорд в отрасли по высоте и весу. Металлическое внутрикорпусное оборудование, произведенное для проекта, является крупнейшим в мире металлическим внутрикорпусным оборудованием с тонкими стенками — революционное достижение, которое заполняет пробелы на рынке Китая. Благодаря 20-летнему опыту компания разработала первый в мире основной высокомощный гелиевый вентилятор под высокой температурой и давлением с электромагнитной опорой.

HTGR преобразует будущее мировой ядерной энергетики благодаря исключительной безопасности. Реактор остается в безопасности в случае сбоя всех охлаждающих систем, что предотвращает расплавление ядра и утечку радиоактивного материала без любого вмешательства. Являясь значительным шагом к безопасности ядерной энергии и технологическим инновациям Китая, этот успешный запуск демонстрационного проекта делает еще ближе способность Китая возглавить мировой сектор ядерной энергетики, прокладывая путь к будущим улучшениям в области устойчивой и безопасной выработки энергии.