Запущено первое иммерсивное приложение Mindvalley для медитации и личного роста на Apple Vision Prо

Mindvalley, ведущая платформа личностного роста, объявила о запуске своего новаторского иммерсивного приложения для медитации и личностного развития на базе Vision Pro — революционной гарнитуры Apple для пространственных вычислений.

Приложение, являющееся совместной разработкой компании Mindvalley и оскароносной креативной студии Framestore, представляет собой крупный прорыв в индустрии личностного роста. Благодаря интеграции передовых технологий виртуальной реальности и аудиотехнологий пользователи теперь могут полностью погрузиться в медитацию на лоне живописной природы — лесных, пустынных и горных пейзажей. Кроме того, приложение предлагает уникальную функцию, позволяющую пользователям отрабатывать и совершенствовать свои навыки публичных выступлений с помощью полностью иммерсивных симуляторов, а также обширную библиотеку материалов Mindvalley для эпизодных тренингов личностного роста (квестов).

«Мы невероятно рады этому сотрудничеству с Apple, — сказал Вишен Лакьяни (Vishen Lakhiani), основатель и генеральный директор компании Mindvalley. — Mindvalley была создана с целью помогать людям расширять границы инноваций и личностного роста. Как плод синергии нашего стремления к трансформациям и передовых технологий Apple, это приложение способно произвести революцию в подходе людей к медитации и развитию своей личности».

Сотрудничество между Mindvalley и Apple в рамках программы Developer Labs по разработке Vision Pro свело воедино двух флагманов инновации, занимающих лидерские позиции в своих областях специализации. Благодаря компании Mindvalley с ее обширной библиотекой онлайн-курсов и обучающих программ, более 20 миллионов человек во всем мире смогли полнее раскрыть свой потенциал и изменить свою жизнь. Компания Apple, известная своим стремлением к технологическим прорывам и совершенствованию пользовательского опыта за счет своих продуктов и услуг, находится в постоянном новаторском поиске.

В рамках программы Developer Labs компания Mindvalley тесно сотрудничала с подразделением Apple Worldwide Developer Relations в Сингапуре с целью объединить исключительные возможности Vision Pro с программами трансформации Mindvalley. Vision Pro предлагает высококачественные дисплеи, иммерсивное окружение, пространственное звучание и улучшенную функцию отслеживания взгляда, которые были интегрированы в приложение Mindvalley для обеспечения беспрецедентного уровня погружения и интерактивности.

«Работа с удивительной командой Apple в Сингапуре была для нас большой честью и возможностью получить беспрецедентный доступ к Vision Pro при разработке приложения, — отметил Мэнон Дэйв (Manon Dave), директор по разработке продукции компании Mindvalley и директор по креативным технологиям студии Framestore. — Vision Pro является новым шагом в развитии персональных вычислений, и мы счастливы, что сотрудничество с Apple позволило вывести Mindvalley на передовые позиции в области велнес-технологий».

Чтобы максимально реализовать возможности приложения, компания Mindvalley привлекла к проекту ведущих специалистов мирового уровня Framestore по VFX-дизайну и иммерсивным технологиям. «Мы безмерно горды сотрудничеством с Mindvalley, результатом которого стало создание трансформационного продукта для их пользователей, — заявил Мел Салливан (Mel Sullivan), генеральный директор студии Framestore. — Объединение усилий для реализации уникального потенциала Apple Vision Pro было исключительной возможностью для нашей команды специалистов по иммерсивному дизайну применить наш профессиональный опыт мирового класса при создании визуальных эффектов для каждого экрана. Этот проект подчеркивает наше стремление расширять границы возможного, наглядно демонстрируя, как инновации могут быть задействованы для создания наполненного смыслом и эффективного опыта, предлагающего решения для фундаментальных потребностей людей».