Запуск «Северного потока — 2» и проект «МИР.РУС»: пять общих особенностей

Итак, друзья, «Северный поток — 2» получил все разрешения и заполняется газом. Это эпохальное событие, и мы все понимаем, в чем его ценность. В то же время — прямо сейчас — в сети интернет происходит не менее значимое событие для будущих участников Русскоязычного интернет-сообщества – запуск проекта МИР.РУС с предоставлением бесплатных доменных имён всем гражданам России. Какие преимущества он даёт лично вам:

Возможность получить собственное доменное имя бесплатно и на всю жизнь — это беспрецедентное предложение само по себе.

К данному имени прилагается так же абсолютно бесплатный продукт – конструктор сайтов. Благодаря ему вы сможете легко создать собственный сайт, для этого не потребуются какие-либо специальные знания.

На сайте можно разместить ссылки на ваши аккаунты в социальных сетях и других интернет-ресурсах. Это уже готовый агрегатор вашей сетевой активности – всего, что вы делали до этого и будете делать потом.

Его никто не отключит и не забанит: это ваш собственный «кусок земли» в интернете.

Ресурсы проекта МИР.РУС составляют Русскоязычное интернет-сообщество, которое как «товарищество на вере» будет продвигать ресурсы своих участников в интересах других участников. Как думаете, возможно ли продвигаться на общих основаниях в Гугле или Яндексе?

А теперь — пять общих особенностей «Северного потока — 2″ и проекта МИР.РУС:

Оба проекта уникальны и были невозможны раньше

Оба проекта очень нужны, они объединяют людей

Оба проекта исключительно выгодны

Они направлены на долгосрочную перспективу и точно будут востребованы в 21 веке

Оба проекта «только для своих»

О Русскоязычном Интернет-Сообществе (РЦИ.РУС). Русскоязычное Интернет-Сообщество создано с целью расширения и развития русскоязычного сегмента сети интернет. Основными направлениями деятельности компании являются развитие домена верхнего уровня. РУС и инновационных проектов в сети интернет, таких как «МИР.РУС», «Универсальные домены РУС», «Благотворительность РУС».