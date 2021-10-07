Запуск «Северного потока — 2» и проект «МИР.РУС»: пять общих особенностей

Общество
7 октября 2021

Итак, друзья, «Северный поток — 2» получил все разрешения и заполняется газом. Это эпохальное событие, и мы все понимаем, в чем его ценность. В то же время — прямо сейчас —  в сети интернет происходит не менее значимое событие для будущих участников Русскоязычного интернет-сообщества – запуск проекта МИР.РУС с предоставлением бесплатных доменных имён всем гражданам России. Какие преимущества он даёт лично вам: 

  • Возможность получить собственное доменное имя бесплатно и на всю жизнь — это беспрецедентное предложение само по себе.
  • К данному имени прилагается так же абсолютно бесплатный продукт – конструктор сайтов. Благодаря ему вы сможете легко создать собственный сайт, для этого не потребуются какие-либо специальные знания.
  • На сайте можно разместить ссылки на ваши аккаунты в социальных сетях и других интернет-ресурсах.  Это уже готовый агрегатор вашей сетевой активности –  всего, что вы делали до этого и будете делать потом.
  • Его никто не отключит и не забанит: это ваш собственный «кусок земли» в интернете. 
  • Ресурсы проекта МИР.РУС составляют Русскоязычное интернет-сообщество, которое как «товарищество на вере» будет продвигать ресурсы своих участников в интересах других участников. Как думаете, возможно ли продвигаться на общих основаниях в Гугле или Яндексе? 

А теперь — пять общих особенностей «Северного потока — 2″ и проекта МИР.РУС: 

  • Оба проекта уникальны и были невозможны раньше
  • Оба проекта очень нужны, они объединяют людей 
  • Оба проекта исключительно выгодны
  • Они направлены на долгосрочную перспективу и точно будут востребованы в 21 веке
  • Оба проекта «только для своих»

О Русскоязычном Интернет-Сообществе (РЦИ.РУС). Русскоязычное Интернет-Сообщество создано с целью расширения и развития русскоязычного сегмента сети интернет. Основными направлениями деятельности компании являются развитие домена верхнего уровня. РУС и инновационных проектов в сети интернет, таких как «МИР.РУС», «Универсальные домены РУС», «Благотворительность РУС».

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