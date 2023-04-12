Зарабатывайте деньги с Eco-Keep во время прогулки и исследуйте метавселенную, чтобы достичь углеродной нейтральности

Технологии
12 апреля 2023

Компания Eco-Keep запустила первую в мире инвестиционную платформу по управлению глобальной цифровой экономикой на основе службы «единого окна». Данная платформа служит для управления инвестициями в цифровые активы. Множество пользователей смогут встретиться здесь, чтобы исследовать мир Move To Earn и Web3.0 простым, удобным и интересным способом.

В приложении Eco-Keep используются передовые технологии, стимулирующие посредством геймификации и социализации больше заниматься спортом и в то же время получать общественное признание и доход. Eco-Keep стремится предоставить пользователям со всего мира интересный и полезный опыт для занятия спортом, а также продвигает здоровый образ жизни и достижение углеродной нейтральности. Кроме того, приложение с помощью технологий стимулирует развитие нашей цивилизации и общественного прогресса. В качестве компании с сильным чувством социальной ответственности, Eco-Keep надеется внести свой вклад в глобальное развитие и здоровье людей посредством технологий и инноваций.

В то же время Eco-Keep активно исследует мир метавселенной, где пользователи становятся созидателями и вместе с другими пользователями создают свой мир спорта. Пользователи не только будут наслаждаться игрой и общением, но также будут получать доход и общественное признание посредством ежедневных тренировок. А сами тренировки больше не будут скучным занятием, а превратятся в захватывающее и мотивирующее времяпровождение. «Мы предоставим пользователям более разнообразный и интересный опыт. В метавселенной пользователи смогут исследовать, взаимодействовать, общаться и даже совершать покупки и инвестировать, пользуясь всеми преимуществами невероятного мира виртуальной реальности. Но самое главное, Eco-Keep стремится создать совместное и гармоничное сообщество, и в то же время надеется, что пользователи с помощью «заработка во время прогулки» и  взаимодействия в метовселенной построят совершенно новый образ жизни», — отмечается в пресс-релизе компании.

Кроме предоставления пользователям незабываемого игрового и социального опыта, Eco-Keep также собирается продвигать более здоровый образ жизни и концепцию углеродной нейтральности. «Мы также хотим внести вклад в препятствование изменению климата, посредством проектов углеродной нейтральности, направленных на сокращение выбросов СО2. Примерами таких проектов являются проект по секвестрации углерода, где посредством сохранения лесной экосистемы и диких животных окружающая среда находится под постоянной защитой, а углерод надолго хранится в его поглотителях; проект по сохранению баланса между заготовкой пиломатериалов и секвестрацией углерода, где баланс между нейтрализацией углерода и производством древесины осуществляется за счет непрерывной лесозаготовки; проект по управлению фермерскими теплицами, где сокращение выбросов углерода и экономическая эффективность достигается путем сокращения использования котлов, работающих на ископаемом топливе.

Наши проекты не только снижают выбросы двуокиси углерода, но и способствуют защите экосистем и сохранению биоразнообразия», отметили в компании.

Eco-Keep способствует снижению выбросов СО2 за счет сохранения лесных экосистем и продвижения устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Проект по углеродной нейтральности является отличным выбором для устойчивого инвестирования. «Наша инвестиционная компания собирается поддерживать эти проекты, чтобы предоставить пользователям возможность инвестировать в значимые проекты по охране окружающей среды. С помощью инвестиций в проект, связанный со спортом и углеродной нейтральностью, вы сможете получить не только финансовую прибыль, но и у вас получится внести положительный вклад в защиту окружающей среды путем снижения выбросов СО2. Мы верим, что проекты по защите окружающей среды обеспечат долгосрочный и устойчивый возврат инвестиций. Вы станете важным членом этих проектов в качестве инвестора, а также будете способствовать развитию защиты окружающей среды. Так давайте действовать сообща для поддержки этого успешного проекта. А пользователи будут тренироваться не только ради здоровья, но также смогут внести вклад в сохранение Земли», отметили в Eco-Keep.

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