Застройщик Select Group приобрел «Пентоминиум», который станет самым высоким жилым зданием в мире

Select Group, известный застройщик с штаб-квартирой в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, приобрел недвижимость, строительство которой было приостановлено, в знаменитом районе Дубай Марина. Ранее известный как «Пентоминиум», этот объект после завершения станет самым высоким жилым зданием в мире.

Views from the iconic Pentominium development, poised to be the tallest residential tower in the world.



С момента своей презентации в 2007 году, «Пентоминиум» сразу получил статус воплощения архитектурных амбиций. Однако, как и многие другие проекты, он столкнулся с трудностями во время глобального финансового кризиса 2008 года, что привело к приостановлению хода строительства. В этом году здание было выставлено на аукцион Emirates Auction после завершения процесса, санкционированного Дубайским Судом. В результате жарких торгов с 46 предложениями цены, компания Select Group одержала победу, предложив за здание сумму в 100 миллионов долларов.

«Мы в восторге от того, что нам предоставилась уникальная возможность воплотить в жизнь этот выдающийся проект в крайне востребованном районе Дубай Марина, всего в нескольких шагах от полуострова Пальма Джумейра,Emaar Beachfront и JBR», — отметил Рахаил Аслам (Rahail Aslam), генеральный директор и основатель компании Select Group. «Этот проект представляет собой вершину наших усилий по переосмыслению стандартов роскошной жизни. С поддержкой тщательно подобранных партнеров и обширного опыта нашей компании в строительстве, мы решительно нацелены на успешное завершение этого престижного архитектурного проекта, который установит новые стандарты для жилых небоскребов по всему миру».

«Как ведущие консультанты и главные архитекторы этого проекта мы гордимся тем, что с нашей помощью появится еще одна замечательная достопримечательность на горизонте Дубая. Максимально грациозная башня должна не только быть выше, чем многие знаменитые жилые здания мира, но и займет одно из последних оставшихся мест популярного района Дубай Марина», — Марк Фарли (Mark Farley), управляющий директор по недвижимости и строительству в WSP Middle East.