Завершен премьерный показ анимационного сериала «Дети на пороге смерти»

АиФ завершил премьерный показ анимационного сериала, основанного на реальных историях из детских дневников войны. Начиная со Дня Победы 10 серий посмотрело более 19 миллионов человек. Сам же анимационный проект «Дети на пороге смерти» получил премию «Лучшие социальные проекты России – 2020» в номинации «Социально-ответственные СМИ».

Блокада Ленинграда, оккупированный Крым и сражающийся Сталинград, Дальний Восток, концлагеря – за каждым маленьким автором зритель идет через самые болезненные точки на карте и в истории страны, видя войну глазами детей. Уроки военного времени и выборы совести, голод, холод и гибель любимых, чудесные избавления и возвращение домой – через экранизированные сюжеты подлинных детских дневников, ИД «Аргументы и Факты» дает возможность тем, кто не знает или не помнит о войне, прикоснуться к переживаниям тех, кто видел ее своими глазами. Десять полутораминутных роликов показывают широкую панораму жизни в 1941-1945 годах, рассказывая о драмах реальных судеб, а за юных авторов дневников говорят Никита Михалков, Ксения Алферова, Владимир Познер, Екатерина Андреева и другие отечественные звезды.

«Благодаря балансу художественного решения, выполненного в современной графике, и пробирающих эмоций, экранизированные тексты из «Детской книги войны», которую АиФ выпустил в 2015-ом, выполняют очень важную для нашего общества работу: помогают донести понимание и знание о травме войны самым разным поколениям, объединяя у экрана и взрослых и детей и приглашая их к искреннему диалогу. Выбранный формат документальной анимации делает это на доступном каждому языке, потому что для АиФ важно говорить на сложные темы с самой разной аудиторией – не только просвещая, но и формируя ценностную повестку, — говорит Руслан Новиков, генеральный директор ИД. – Уникальный контент нашего издания был бережно воплощен в экранную версию профессионалами кино. Все 10 серий, каждый со своим героем и сюжетом, смотрятся цельно, чутко ведя за собой зрителя от нечеловеческих условий выживания и боли к свету и освобождению».

«Все мы знаем, как тяжело бывает достучаться до молодой аудитории, и уверены, что говорить с молодежью на такие серьезные темы нужно именно через форматы с новаторским подходом, через чувство сопричастности. Можно привести в пример израильский инстаграм-проект «Дневник Евы Хейман», где в формате сторис от лица девочки Евы, умершей в Освенциме, рассказывается ее история. Да, это формат, который может вызвать вопросы: сториз инстаграм и такая тяжелая история. Но это то, что наша молодежь видит и потребляет, и то, через что мы можем до нее достучаться, донести определённые смыслы. Здесь безусловно можно и нужно экспериментировать, — считает Светлана Сонина, заместитель генерального директора АНО «ИРИ», партнера анимационного проекта. — «Детская книга войны» уникальное издание, но мы прекрасно понимаем, что, возможно, не заставим современных детей и подростков её прочитать. Зато мы можем пересказать ее современным языком, привычным для пользователей социальных сетей. Кстати, не исключено, что кого-то это подтолкнет и к прочтению книги».

«Анимация супер, смотрю все серии, это важно знать», «Спасибо авторам за их труд и всем, кто это пережил — и нет. Аж слезы на глаза наворачиваются», — комментируют зрители: анимационные ролики только с мая посмотрело уже 16 миллионов человек, все ролики доступны к бесплатному просмотру на dkv.aif.ru, на сайте Aif.ru, в соцсетях Vkontakte, Oдноклассниках и Facebook, а также на видеохостинге YouTube. «Всем мирного неба над головой. Нужно ценить каждое мгновение», — отклик, который дает понять: нашим героям сопереживают, и главный урок – вынесен.

Истории не только выживания, но и взросления, невиданные обстоятельства, ставшие обыденностью, и надежда, которой есть место всегда, — ожившие голоса из времени, свидетелей которому уже почти не осталось, особенно остро звучат в 2020, когда весь мир оказался перед лицом неизвестности и тревоги.

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