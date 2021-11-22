Завершена модернизация ТДК «Тульский» по «Программе РЕ»

ФПК «Гарант–Инвест» продолжает активную реализацию инвестиционной программы в рамках реализации Стратегии Устойчивого развития и инвестиционной программы по редевелопменту объектов коммерческой недвижимости (Программа РЕ). Очередным успешным проектом стало завершение модернизации и реновации Торгово-делового комплекса «Тульский» у станции метро Тульская.

Реновация комплекса была разделена на 2 этапа и затрагивала как Офисную часть, так и Торговую галерею комплекса. Предпосылками модернизации Офисного центра: стали изменение рыночного спроса на аренду офисных помещений, а также регулярная программа по обновлению и развитию собственного портфеля недвижимости. Реновация Торговой галереи была обусловлена необходимостью расширения пула арендаторов для предоставления посетителям комплекса более полного спектра услуг: от широкого выбора кафе и ресторанов до финансовых услуг и сервисов. Стоит отметить, что время для реновации было выбрано достаточно удачно. В условиях пандемии и постоянных ограничений многие компании активно пересматривали организацию своих офисных пространств, что повлекло за собой оптимизацию площадей и поиск альтернативных арендных предложений. Оптимизация работы торговых и многофункциональных центров позволила запустить и реализовать проект реновации в более короткие сроки и с меньшем дискомфортом для посетителей.

В рамках реновации Офисной части была произведена полная перестройка 3-го этажа здания с соблюдением экологических стандартов применимых к офисным помещениям. Один крупный лот был перепланирован в 15 комфортных лотов меньшего размера. Потери в площади на коридор и общие зоны составили 9%, при этом доход вырос на 30%. Реновация коснулась не только изменения планировки помещений, но и всех инженерных систем. Новыми арендаторами стали высокотехнологичные компании «АйТиМедиаСервис» и EQLab, предающие важное значение заботе об окружающей среде и вопросам ресурсопотребления.

Модернизация Торговой галереи также включала перестройку одного большого лота в 4 лота меньшего размера, для двух из которых были организованы отдельные входы с улицы со стороны Б. Староданиловского переулка. Кроме того, для одного из лотов, в котором уже открылся 2х этажный ресторан быстрого питания KFC предусмотрено размещение Летней террасы на приле­гающей к комплексу территории. Помимо обновления торговой галереи главной задачей реновации было обеспечения комфорта для посетителей, в том числе для посетителей с ограниченными возможно­стями.

Программа модернизации комплекса была реализована в рамках Стратегии Устойчивого развития ФПК «Гарант-Инвест», включающей проекты по снижению негативного воздействия на окружающую среду, повышению комфорта для посетителей, внедрению зелёных технологий в коммерческой недвижимости. В комплексе была произведена замена освещения на светодиодное, в торговой галерее установлены датчики температуры и СО2 и автоматическая фрамуга для регулировки микроклимата. Для обеспечения должного качества воздуха на подземном паркинге установлена система контроля концентрации СО2 с интеграцией с вентиляцией паркинга. Для всех посетителей комплекса значительно увеличена зона парковки для экологического транспорта.

Результатом модернизации ТДК «Тульский» стало: существенное увеличение актуальных предложений аренды офисных и торговых площадей, усиление функции питания в торговой галерее комплекса, расширение спектра предоставляемых услуг для посетителей, а также реализация ряда проектов по внедрению «зеленых» технологий для обеспечения комфорта посетителей и арендаторов по Программе РЕ. «Программа РЕ» ФПК «Гарант–Инвест» это комплекс мер по обновлению и модернизации объекта, приведение его к современным требованиям арендаторов и потребителей. Указанная программа является неотъемлемой частью долгосрочной стратегии Компании, залогом устойчивого развития, которая позволяет своевременно, а иногда и с опережением реагировать на условия быстро меняющего мира.