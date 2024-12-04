Завершилась 7-я выставка CIIE: обзор в цифрах 

В Шанхае завершилась 7-я выставка China International Import Expo (CIIE). Предварительные сделки составили 80,01 млрд долларов США, что на 2 процента больше, чем в предыдущем году.

В качестве платформы для глобального сотрудничества 7-я выставка CIIE приняла 77 стран и международных организаций с пяти континентов на всеобъемлющей общенациональной выставке. Участники включили уникальные культуры, национальную самобытность и современные технологии в дизайн стендов, а всего на стендах было проведено более чем 200 увлекательных мероприятий. На выставке «Предпринимательство и бизнес» приняли участие 3496 компаний из 129 стран и регионов, в том числе 1585 компаний из 104 стран в рамках инициативы «Пояс и путь», 1106 компаний из 13 стран в рамках регионального всеобъемлющего экономического партнерства и 132 экспонента из 35 наименее развитых стран.

На 7-й CIIE специальная секция «Инновационный инкубатор» представила 360 инновационных проектов из 34 стран и регионов, поддерживая развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) и стартапов. Кроме того, транснациональные компании представили 450 новых продуктов, услуг и технологий, в том числе более 100 глобальных запусков, 40 премьер в Азии и более 200 дебютов в Китае, открыв импульс для новых стимулов потребительского спроса.

Являясь важной платформой для международного общения, Международный экономический форум «Хунцяо» (HQF) становится центром внимания на каждом мероприятии CIIE. Сосредоточив внимание на актуальных темах, 7-й форум HQF привлек более 8600 регистраций и собрал более 300 всемирно известных экспертов и лидеров в области политики, бизнеса и науки. 7-й форум HQF также выпустил Доклад о мировой открытости за 2024 год наряду с Индексом мировой открытости, что свидетельствует об открытости и укреплении международного сотрудничества.