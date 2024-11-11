Завершилась Всемирная конференция дилеров компании LiuGong 2024 

Прошла Всемирная конференция дилеров компании LiuGong и Международный фестиваль клиентов «11•26» в Лючжоу, Гуанси, в штаб-квартире компании. Почти тысяча представителей дилеров со всего мира собрались, чтобы обсудить тенденции отрасли, поделиться историями успеха и исследовать возможности будущего сотрудничества.

На мероприятии было представлено около 200 машин, охватывающих 8 отраслей и условий эксплуатации. Здесь было объявлено о выпуске 50 инновационных продуктов в широком спектре оборудования, включая погрузчики для горных работ, автогрейдеры, трубоукладчики, роторные буровые установки, подъемные рабочие платформы, машины с гибридным приводом и т. д. Эти изделия демонстрируют последние достижения LiuGong в области технологических инноваций и диверсификации. Решения LiuGong для горнодобывающей отрасли, основанные на многолетнем опыте, привлекли внимание своим впечатляющим масштабом и интеллектуальными технологиями. На мероприятии было представлено 50 экологически чистых машин с электроприводом, включая экскаваторы, грейдеры и бульдозеры, которые обеспечивают отличное снижение уровня шумов, сокращение выбросов и повышение энергоэффективности.

На конференции компания LiuGong представила новые колесные погрузчики серии T и экскаваторы серии F, в которых сочетаются интеллектуальные технологии и инновационный дизайн. В серию F теперь входит широкий ассортимент машин, от 1,7 до 120 тонн, с разным навесным оборудованием и портфелем изделий, который расширился с 12 до 70 моделей.

За первые три квартала 2024 года общий доход компании LiuGong составил 22,856 млрд юаней с увеличением на 8,25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль достигла 1,321 млрд юаней с увеличением на 59,82 % по сравнению с прошлым годом. В своем выступлении председатель и генеральный директор компании LiuGong Цзэн Гуанъань (Zeng Guang’an) проанализировал макро- и микроэкономические условия, подчеркнув устойчивый рост глобальных продаж LiuGong.