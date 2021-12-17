Завершились серия круглых столов по проекту «Наставничество в первичном звене здравоохранения в интересах граждан пожилого и старческого возраста»

Команда проекта завершила серию региональных встреч участников – врачей-наставников и молодых специалистов. В течение 2021 года были проведены 10 общих региональных встреч во всех пилотных регионах проекта.

Первое мероприятие прошло 24 марта в г. Кострома, и завершились шестью региональными встречами в сентябре и октябре в городах Улан-Удэ (8 сентября), Якутск (4 октября), Барнаул (6 октября), Кемерово (8 октября), Новосибирск (9 октября) и Киров (29 октября).

Во все регионы выезжала команда проекта, включающая основных координаторов: помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам РГНКЦ Александр Розанов; начальник отдела международной деятельности и общественных проектов РГНКЦ Вадим Самородов; координатор по организации мероприятий и информационной работе РГНКЦ Тамара Никифорова. Также, к команде присоединялись представители Ассоциации профессионалов СДУ Александр Шкребело и Юлия Ушакова.

В зависимости от региона, команду дополняли кураторы по гериатрии, ответственные за конкретный пилотный регион. В Улан Удэ это был врач-гериатр РГНКЦ Андрей Изюмов, в Барнауле, Кемерово и Новосибирске участие принимала заведующая гериатрическим отделением РГНКЦ Валентина Остапенко.

Александр Розанов делал установочную презентацию о важности наставничества в первичном звене, без которого студентам, приходящим в медицинские учреждения сразу же на «конвейерную» работу с пациентами, было бы невозможно интегрироваться в процесс организации лечения. Информация подавалась в легком и творческом формате.

Кураторы по гериатрии от РГНКЦ рассказывали о принципах гериатрии и лайфхаках по работе с пожилыми людьми, которая часто принимает детективно-исследовательский характер, выходящий за рамки медицинских компетенций. Так, например, при обратной прокрутке пациентского кейса, может выясниться, что к текущему состоянию лежачего больного привела попытка излишнего медикаментозного лечения определённых расстройств, не требующих активной терапии.

Вадим Самородов выступал с полемической речью, посвященной философскому вопросу «зачем вообще стариков лечить и тратить на них столько времени?» Приводился опыт развитых стран, которые нашли для себя рациональные ответы на этот вопрос. Также давались разъяснения по необходимости системного подхода к работе с пожилыми людьми, что резко контрастирует по сравнению с целями лечения молодых людей и детей.

Представители Ассоциации профессионалов СДУ рассказывали о том, насколько важно врачам взаимодействие с социальными службами, и если правильно построить такую работу, то врач по сути получает в помощь «целую армию» социальных работников, которые сократят человеку необходимость посещения поликлиники, и большинство процессов могут выполняться дома.

Разговор про СДУ включал обсуждение форматов передачи информации о функциональном состоянии пациента в соцзащиту, технологических решений при такой передачи и наиболее оптимальных опросных механизмов для сбора медицинского и социального анамнеза.

Далее дискуссия переходила к вопросу поиска решений обратного информационного потока от соцработника к врачу: как делать это регулярно и при этом не перегрузить тех, кто осуществляет такой информационный обмен.

Во встречах принимали участие до 50 врачей и представителей соцзащиты, а также преподаватели и студенты местных медицинских вузов. На них всегда присутствовали руководители социального и медицинского ведомств, и главные специалисты по гериатрии регионов.

Такие дискуссии формировали командный дух и создавали пространство для высказывания мнений.

В каждом регионе команда проекта давала интервью местным СМИ и телевидению.