Завоевание ЮВА: Farasis Energy на индонезийских двухколесных и автомобильных выставках

Farasis Energy продемонстрирует свои стандартные аккумуляторы для электрических мотоциклов 7432/7455, решения для силовых аккумуляторов SPS (Super Pouch Solution), высокопроизводительные аккумуляторы NCM и другие экспонаты на Asiabike Jakarta 2024, первой профессиональной двухколесной выставке в Юго-Восточной Азии и крупнейшей комплексной выставке автомобилей и мотоциклов в Юго-Восточной Азии, INAPA 2024/INABIKE 2024, на международной выставке в Джакарте (JIEXPO), Индонезия. В ходе выставки будут подписаны соглашения о стратегическом сотрудничестве с клиентами для ускорения экспансии Farasis Energy в Юго-Восточную Азию.

Стандартные электрические мотоциклетные аккумуляторы Farasis Energy 7432/7455 сочетают в себе семь ключевых преимуществ: высокую плотность энергии, легкую конструкцию, мощную производительность, выносливость, безопасность и надежность, устойчивость к высоким температурам и возможность модернизации с помощью аккумуляторных элементов того же размера, эффективно удовлетворяя потребности потребителей Юго-Восточной Азии в расширенной дальности, эффективной зарядке, долговечности и надежности.

SPS (Super Pouch Solution) от Farasis Energy — это передовое решение для аккумуляторов, которое сочетает в себе большой радиус действия, быструю зарядку, повышенную безопасность, легкую конструкцию, экономичность и плавную модернизацию до твердотельных аккумуляторов. 23 апреля был официально запущен RADAR Horizon, высококлассная модель автомобилей Geely, работающих на новых видах энергии, оснащенная аккумуляторной батареей SPS от Farasis Energy, что ознаменовало первое массовое производство технологии SPS.

В настоящее время Farasis Energy сотрудничает с ведущими операторами по замене батарей и OEM-производителями мотоциклов в Юго-Восточной Азии, например в Индонезии и Таиланде, демонстрируя отличную производительность батареи благодаря комплексному тестированию. В будущем Farasis Energy будет углублять сотрудничество с автомобилями на новых источниках энергии и электрическими мотоциклами, заменой батарей и другими отраслями в Юго-Восточной Азии, стремясь быстро продвигать процесс электрификации автомобилей на новых источниках энергии и мотоциклов в Юго-Восточной Азии, продвигая экологически чистый и низкоуглеродный транспорт.

Farasis Energy (688567.SH) является мировым лидером в области аккумуляторных батарей, специализируясь на исследованиях, разработке, производстве и продаже систем аккумуляторных батарей для новых транспортных средств и хранения энергии. Компания стремится предоставлять передовые и экологичные решения для глобальных применений в новой энергетике. Являясь мировым лидером в области инновационных технологий новой энергетики, компания запустила первую в мире натриево-ионную аккумуляторную батарею для пользователей электромобилей и добилась поставки eVTOL конечным клиентам в мире, став пионером в области производства электрических аккумуляторов для двухколесного транспорта в Китае. С 2017 по 2023 год компания занимала первое место по установленной емкости литий-ионных аккумуляторов в Китае в течение семи лет подряд. В 2023 году компания вошел в тройку лидеров в мире по установленной емкости аккумуляторов.