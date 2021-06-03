Заявки инвесторов на зелёные облигации Москвы значительно превысили предложение

Число желающих приобрести московские облигации, сертифицированные как «зеленые», превысило предложение на 23%. На покупку ценных бумаг поступила 721 заявка на сумму 86,3 млрд рублей при объеме эмиссии в 70 млрд рублей. Основными покупателями облигаций выступили банки, инвестиционные фонды и управляющие компании. По оценке вице-мэра Владимира Ефимова, первый зеленый выпуск показал высокий интерес иностранных инвесторов.

Инвесторам были предложены к приобретению 70 миллионов штук облигаций. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 74-го московского выпуска — 1000 рублей. Срок обращения — 7 лет. По итогам сбора заявок купонная ставка была установлена в размере 7,38% годовых, при первоначальном ориентире 7,29-7,38% годовых.

Плюсом для инвесторов стало то, что заем прошел международную сертификацию. Московские бонды выпущены в соответствии с Принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и включены в Реестр облигаций устойчивого развития этой ICMA. Отечественные нормативы тоже соблюдены: ценные бумаги признаны соответствующими положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

Полученные от продажи «зеленых» облигаций средства Москвы планирует направить на расширение сети общественного транспорта, что позволит снизить негативное влияние на экологию города за счет сокращения углеродного загрязнения.

В настоящий момент в Секторе устойчивого развития Мосбиржи — 15 выпусков облигаций семи эмитентов общим объемом более 50 млрд рублей. Благодаря столичным бондам эта цифра увеличивается почти в 3 раза. Как пишет журнал «Компания», ВЭБ.РФ прогнозирует, что уже в этом году отечественный рынок зеленых облигаций может достичь 600 млрд рублей.