Здоровый образ жизни – в каждую семью!

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» в рамках проекта «Многодетная Россия» 6 октября 2023 года провели финальное мероприятие спортивного фестиваля «Здоровая семья – сильная Россия!»

Финал фестиваля — это большой праздник, на который приехали победители всероссийских конкурсов «Мы в спорте» и «Спортивные династии» из разных уголков страны. Эти семьи представили самые запоминающиеся и яркие работы, в которых показали свою любовь к спорту и здоровому образу жизни. В течение года в фестивале приняли участие более 3500 семей.

Гостей праздника приветствовала Наталья Карпович, многодетная мама, руководитель проекта «Многодетная Россия», отдавшая более 30 лет спорту. «Вы, кто дошел до финала нашего мероприятия, кто победил во всех соревнованиях, которые шли в течение года — вы победители! И то, что вы делаете это с семьей, — это победа будущих поколений, которые будут после вас. Каждая награда — это успех. Это великое будущее вы дарите своим детям. Они вырастут чемпионами, потому что чемпионы сегодня — вы!» — сказала Наталья Николаевна.

Во время концерта зрители увидели показательные спортивные выступления, танцевальные и вокальные номера. Для них выступила певица Лариса Гордьера и оперная дива Светлана Феодулова.

В церемонии награждения участвовала Юлия Гущина, российская легкоатлетка, спринтер, действующая мировая рекордсменка в эстафетной дистанции 4×200 метров, чемпионка мира, чемпионка России, многократная обладательница Кубка Европы, заслуженный мастер спорта России. Из ее рук семьи, победившие в конкурсах, спортивные и творческие коллективы получили дипломы, кубки, призы и благодарственные письма. «Очень важно, чтобы в семье родители были активными и мотивировали своих детей. За каждым чемпионом стоит его семья. Спасибо детям, которые участвуют в спортивных конкурсах. Своим примером вы показываете, как можно победить лень и стеснительность», — сказала Юлия Гущина.

Семья Цветковых из г. Северодвинска Архангельской области стала победителем фотоконкурса «Спортивные династии». С ярким и динамичным девизом «Движение — это ритм нашей жизни!» Цветковы завоевали первое место, вдохновляя своей энергией и страстью к спорту. Семья уже целых десять лет поддерживает спортивную традицию, ежегодно отправляясь кататься на горных лыжах в Хибины. «Спорт дает некий заряд бодрости, силы духа, уверенность в себе и на дальнейшую какую-то самореализацию себя толкает. Участие в проекте дало нам много общих идей, занятий, увлечений, также мы стали проводить больше времени вместе», — рассказал отец семейства Игорь Цветков.

Второе место на фотоконкурсе завоевала семья Ильиных из Воронежа. Целеустремленные и спортивные настроенные, Ильины занимаются семейной акробатикой, которая стала для них настоящим призванием и источником вдохновения. Младшая Мирослава с полутора лет начала ходить в спортзал, а в два уже выступила на соревнованиях. Старшая Василиса вместе с папой Вячеславом пришла в семейную акробатику в четыре года. А средняя Есения — в три, захватив с собой маму Анастасию. «Спорт развивает и дух, и тело и очень дисциплинирует. Мы сами с женой в спорте с детства, а дети с нас берут пример. Участие в проекте дало нам возможность донести многим что спорт полезен не только для тела, но и для души», — говорят родители.

Также на финал приехали победители конкурса «Мы в спорте», на который семьи присылали фото- видео- и текстовые материалы, иллюстрирующие спортивные достижения и традиции номинации «Моя семья в спорте», и спортивные проекты в номинации «Мой проект «Семейный спорт в городе/регионе/стране».

В номинации «Мой проект «Семейный спорт в городе/регионе/стране» первое место заняла семья Луцких из Санкт-Петербурга. Около двух лет назад Галина Луцкая начала с зарядки во дворе вместе с детьми, а сейчас ее проект «Зарядка с соседями» насчитывает 35 групп по всему городу. «У нас в городе очень распространен семейный спорт. И мы участвуем в спортивных соревнованиях, спартакиадах и видим, что большая конкуренция и что это популярно. Спорт дает большой заряд положительной энергии. Надеемся, таких проектов будет больше», — сказала Галина Луцкая.

В семье Никулиных из деревни Квасово Нижегородской области даже питомцы занимаются спортом: кот Яша демонстрирует невероятные прыжки в высоту. Папа Алексей и мама Анастасия называют себя семейными тренерами, и им действительно есть чем гордиться. Старший сын Данила — участник и призер областных, общероссийских и международных соревнований по гиревому спорту. Дочь Соня — участник и призер областных и всероссийских соревнований по брейк-дансу, в 10 лет выполнила второй взрослый спортивный разряд. Восьмилетняя Маруся увлекается шахматами и плаваньем, а трехлетняя Вероника, по ее словам, «может всё». Никулины каждый год участвуют в Лыжне России и в 2022 заняли второе место в семейном забеге. «Мы рады, что у нас в области со спортивной инфраструктурой становится все лучше и проводятся множество соревнований и конкурсов для семей. Я думаю, что подобные конкурсы не просто нужны, а они необходимы, потому что все мы знаем, какая сложилась демографическая ситуация в стране. Данные конкурсы показывают какие прекрасные семьи могут быть у нас в стране. Чем больше детишек в семье, тем на самом деле лучше и веселее», — уверен Алексей Никулин, отец семейства.

В семейной копилке Каракуловых из с. Дебесы Удмуртской республики более 100 наград разного уровня, они призеры фестиваля ГТО. Антон и Елена Каракуловы с самого детства привлекают детей к спорту, организуют тренировки, ставят перед собой и все новые спортивные цели. «Мотивация заниматься спортом идет от родителей, а там уже и дети тянутся друг за другом. Мы постоянно участвуем в соревнованиях как сельских, так и на уровне республики», — сказала Елена Каракулова.

В семье Шариковых из р.п. Кадуй Вологодской области трое детей. Все они занимаются спортом с раннего детства и особенно любят лыжи. Анастасия Шарикова — одна из сильнейших полиатлонисток области, победитель Первенства России и Кубков области в троеборье с лыжной гонкой. Участвовать в конкурсе было идеей старшей дочери Екатерины. «Спорт нас объединяет. Дети у нас очень разносторонние, поэтому спорт стал связующей для нас всех. Мы рады, что у нас в региона строится все больше физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов», — сказала Ольга Шарикова.

Гости мероприятия смогли пообщаться и обменяться опытом реализации семейных спортивных проектов, насладится атмосферой праздника и получить заряд позитивной энергии для будущих достижений.

«Во время пандемии к нам перестали пускать тренеров, потому что территория интерната была закрыта. И Екатерина Борисовна, тренер по каратэ, смогла договориться и организовать тренировки дистанционно», — рассказывают о начале своего спортивного пути в каратэ воспитанники детского дома-интерната города Темникова республики Мордовия с нарушениями опорно-двигательного аппарата, являющиеся участниками проекта Екатерины Антолепт «Каратэ без границ». Своим примером ребята показывают, что сила человеческого духа не знает границ. «Другим спортсменам хотим пожелать не волноваться, если не получается, никогда не сдаваться, идти до конца несмотря ни на что и, конечно же, успехов!» — говорят юные каратисты.

Победители интернет-акции «Многодетная зарядка» — семьи Илларионовых, Куприенко, Коротаевых, Мосаловых, Пряжниковых, Сухих — а также другие участники Фестиваля могли присоединиться к праздничному вечеру в прямом эфире, который проходил в официальной группе проекта в социальной сети Вконтакте.

https://vk.com/video-192895587_456239413

Справка:

Фестиваль «Здоровая семья — сильная Россия» направлен на поддержку активного, здорового образа жизни, формирование в семьях с детьми мотивации к спорту и ответственного отношения к здоровью. В течение года в рамках фестиваля проходили конкурсы и акции спортивной направленности, в которых участвовали семьи с детьми из разных регионов России, общественные объединения многодетных семей, социально ориентированные НКО, государственные и муниципальные учреждения.

Проект «Многодетная Россия» реализуется с 2020 года, он объединил более 80 регионов. Ключевая задача проекта — создать пространство для диалога и обмена опытом между НКО, общественными объединениями, сообществом многодетных семей, экспертами и государством, собрать на одной площадке лучшие социальные практики по поддержке, улучшению качества жизни, и тиражировать в федеральном масштабе успешный опыт решения социальных задач.