ZeroFi: новое поколение проекта GameFi на базе Binance Smart Chain будет запущено в первом квартале 2022 года

GameFi возглавит тренд зашифрованной цифровой валюты в 2022 году. Команда Zero стала лидером в этой области благодаря инновационным игровым проектам.

Hanoi, Vietnam. Повсеместное применение в 2021 году модели «Играй, чтобы заработать» привело к фундаментальным трансформациям игровой индустрии из-за появления технологии блокчейн. Благодаря своей инновационной боевой ролевой игре, основанной на технологии NFT, ZeroFi станет лидером в 2022 году. ZeroFi — это проект GameFi, построенный на Binance Smart Chai. Binance Smart Chai — один из самых быстрых блокчейнов в мире, известный своей масштабируемостью и низкими комиссиями за транзакции. Цель ZeroFi — интегрировать концепцию мета-вселенной в мир игрока, предоставляя пользователям полностью захватывающий игровой процесс.

ZeroFi предлагает игровой процесс, включающий четыре различных режима: СОЛО, КОМАНДА, БОСС и МОНСТР. Каждый из них вносит замечательные изменения в игровую экосистему ZeroFi. ZeroFi также поддерживается собственным токеном $ ZERI. Игроки могут использовать $ ZERI для покупки цифровых активов в игре. Например, вы можете обменивать аватары NFT с игровыми персонажами и различные другие активы NFT. Игроки могут использовать $ ZERI для обновления NFT персонажей, создания NFT и обмена NFT. ZeroFi планирует стать доступным в первом квартале 2022 года.

Кроме того, команда ZeroFi разрабатывает рынок торговли NFT, который будет запущен во втором квартале 2022 года, чтобы обеспечить в игре беспрепятственную торговлю через NFT. У ZeroFi есть много новых планов на третий квартал 2022 года в отношении листинга цифровой валюты, установления стратегического сотрудничества и интеграции Meta Universe. Официальный запуск внутриигровых турниров и Metaverse также состоится в четвертом квартале 2022 года.

Четкая и лаконичная дорожная карта ZeroFi включает в себя многочисленные стратегические направления сотрудничества, указывающие на то, что команда быстро станет лидером в области GameFi.

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SOURCE: ZeroFi