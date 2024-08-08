Zerova Technologies и Muscat Gas объявили о стратегическом партнерстве в Султанате Оман

Компания Zerova Technologies объявила о партнерстве с Muscat Gas, направленном на ускорение роста и развития электромобилей в Султанате Оман. Это стратегическое сотрудничество подчеркивает стремление компании Muscat Gas стать ведущим поставщиком зарядных устройств для электромобилей в регионе.

Zerova Technologies is pleased to announce a groundbreaking partnership with Muscat Gas, aimed at accelerating the growth and development of electric vehicles (EVs) in the Sultanate of Oman.

Переговоры между компаниями Zerova Technologies и Muscat Gas начались полгода назад. После серии всесторонних переговоров и подробного анализа обе стороны теперь заключили официальное соглашение, которое предполагает трансформацию инфраструктуры для электромобилей в Омане.

«Мы очень рады партнерству с Muscat Gas в рамках этого направленного на трансформацию совместного предприятия, — сказал вице-президент по продажам Zerova Technologies Europe B.V. — Сочетание нашего опыта и общее видение устойчивого будущего делают это сотрудничество естественным. Мы готовимся предоставить поддержку компании Muscat Gas в их миссии — стать лидером на рынке зарядки электромобилей и содействовать достижению целей Султаната в области зеленой энергии».